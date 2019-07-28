Ozan Aşık Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani kimdir? Babası Engin Nurşani için destek istedi...

Halk ozanı Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani gırtlak kanseri hastalığına yakalandı. Neyim varsa verdim ama artık yetmiyor diyen Ali Nurşani sosyal medyadan yardım talebinde bulundu. İşte o açıklamalar; ''Değerli canlar. Gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum maalesef gırtlak kanserine yakalandı sizin herkesin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyacım var.

Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. Gün geldi sizlerin kapısına geldim. Elinizden ne geliyorsa… Oğlumun kurtuluşu için yardıma ihtiyacım var.

Baba olarak buna ihtiyacım var. Başka bir dileğim yok. Sizleri çok seviyorum.'' dedi.