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'nin oğlu kimdir? Babası Engin Nurşani için destek istedi...

Ünlü halk ozanı Aşık Ali Nurşani oğlu için video çekerek yardım talebinde bulundu. Sosyal medya üzerinden seslenen Nurşani, oğlu Engin Nurşani'nin gırtlak kanserine yakalandığını herkesin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Ali Nurşani'nin bu feryatları yürek burktu. Sosyal medyada ve hastalığı ne? gibi aramalar da yapılıyor. Cevabı haberimizde...

Giriş Tarihi: 28.7.2019 13:12
Ozan Aşık Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani kimdir? Babası Engin Nurşani için destek istedi...

Halk ozanı Ali Nurşani'nin oğlu gırtlak kanseri hastalığına yakalandı. Neyim varsa verdim ama artık yetmiyor diyen Ali Nurşani sosyal medyadan yardım talebinde bulundu. İşte o açıklamalar; ''Değerli canlar. Gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum maalesef gırtlak kanserine yakalandı sizin herkesin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyacım var.

Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. Gün geldi sizlerin kapısına geldim. Elinizden ne geliyorsa… Oğlumun kurtuluşu için yardıma ihtiyacım var.

Baba olarak buna ihtiyacım var. Başka bir dileğim yok. Sizleri çok seviyorum.'' dedi.

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Ozan Aşık Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani kimdir? Babası Engin Nurşani için destek istedi...
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