Fatma Turgut kimdir, kaç yaşındadır? Fatma Turgut ile ilgili tüm merak edilenler..

Zor bir hayat yaşadığını anlatan ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Fatma Turgut ismi oldukça merak edilir hale geldi. Gündeme bomba gibi düşen açıklamaları sebebiyle hayatı merak edilmeye başlanan Fatma Turgut kimdir, kaç yaşındadır? İşte Fatma Turgut hakkında tüm merak edilenler..

FATMA TURGUT KİMDİR?

2 Ocak 1984'te Aydın'da dünyaya gelen Fatma Turgut, Türk rock müzik şarkıcısıdır.

İlköğrenimini, Atatürk İlköğretim Okulu'nda, ortaöğretimini ise Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Turgut, 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Ana Bilim Dalı Klasik Gitar Bölümü'ne giren Turgut 2010'da mezun oldu. Eğitiminde çok sesli koro, şan, Türk Müziği Armonisi, Batı Müziği Armonisi gibi alanlarda deneyim kazanan Turgut, çeşitli amatör rock gruplarıyla da sahne çalışmaları yaptı. Ayrıca Turgut, 2005-2008 yılları arasında özel bir müzik dershanesinde klasik gitar ve koro öğretmenliği yaptı.

2007 yılında "A Due Carmen" (daha sonra ismi Model olarak değişti) isimli rock müzik grubuna katılan Turgut, Perili Sirk (2009) ve Diğer Masallar (2011) isimli iki adet albüm yayınladı. Özellikle Sertab Erener ve Demir Demirkan ile birlikte çalışma fırsatı bulan Turgut, "Diğer Masallar" albümünden yayınlanan "Buzdan Şato" ve "Değmesin Ellerimiz" şarkıları ile ülke çapında fenomen hale geldi. Birçok şehirde çok fazla sayıda sahne alma fırsatı buldu. Bu yıllar içerisinde yine Model grubu ile birlikte birçok jingle ve reklam müziği seslendirdi. 2013 yılının Kasım ayında Levla'nın Hikayesi adlı albüm piyasaya çıktı. Ayrıca Turgut grubuyla pek çok konser de verdi.