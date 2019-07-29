Rap müzik dünyasının tanıdık isimlerinden Killa Hakan sosyal medyada gündeme oturdu. İlk birkaç saatte 1 milyon dinlenen Fight Kulüp isimli şarkısıyla oldukça fazla aratılan isim aynı zamanda Ceza, Ezhel ve Ben Fero gibi isimlerle de düet yapıyor. Almanya, Berlin doğum olan Killa Hakan kimdir, kaç yaşındadır? Killa Hakan'ın gerçek adı nedir?

KİLLA HAKAN KİMDİR? GERÇEK ADI NEDİR?

Rap müzik dünyasının ünlü isimlerinden Killa Hakan gerçek ismi ile Hakan Durmuş 1973 yılında Almanya, Berlin'de dünyaya gelmiştir. Balık burcudur.

Babasının koyu bir Trabzonsporlu olması sebebi ile herkes tarafından Trabzonlu olarak bilinmektedir. Ancak anne tarafından aslen Sivas, baba tarafından ise aslen Tokat'lıdır.

Ailesi 1960'lı senelerde Almanya'ya göç etmiştir. Babası eski Milli güreşçi Ali Rıza Durmuş'tur. Bir çok başarıya imza atmış madalyalar kazanmış bir isimdir.

Almanya Kreuzberg'de yetişmiştir. Gençlik yıllarında cezaevi ile tanışmış ve hapiste kaldığı sürelerde rap sözleri yazmaya başlamıştır. Almanya'da polislerin Türklere olan tutumları nedeni ile hapise girmiş ve çıkmıştır. Ardından tekrar bir polise Nazi, yani ırkçı dediği gerekçesi ile hapise girmiş ve 4 ay hapis yatmıştır.

Almanya'da Türkçe rap yaparak Türkçe dilini Avrupa'ya tanıtan Killa Hakan, MTV Almanya kanalında 15 hafta süresince Top 10 listesinde kalmayı başaran tek Türk rap sanatçısıdır.

Sosyal medya hesaplarının sonunda kullandığı, sözlerini yazdığı ve çok sık 36 sayısının geçtiği bestelerinde 36'nın anlamı doğup yetiştiği yer olan Kreuzberg City'nin posta kodu'dur.