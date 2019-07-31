30 Eylül 2016 tarihinde vizyona giren Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları filmi bu akşam ATV ekranlarında olacak. 6 yaşındaki Jacob Portman'ın kendin gizemli bir adada bulması sonucu süregelen hikayesinin anlatıldığı film oldukça heyecan verici ve etkileyici. Peki Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları filminin konusu nedir? Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları oyuncu kadrosunda kimler var?

BAYAN PEREGRİNE'İN TUHAF ÇOCUKLARI KONUSU

Küçük Jacob ipuçlarını izleyerek gizemli bir adaya gider. Bu adada Miss Peregrine's Home For Peculiar Children adında bir evin kalıntılarını bulur. Evin içini gezdikçe evde bulduğu şeylerin inanılmaz güçlere sahip olduğunu keşfeder ve onları kurtarmak ister. Fantastik filmin yönetmenliğini Tim Burton üstleniyor. Ransom Riggs'in romanından uyarlanan Miss Peregrine's Home For Peculiar Children'ın senaristi Jane Goldman. Filmin başrollerinde Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson, Allison Janney, Chris O'Dowd gibi isimler yer alıyor.

BAYAN PEREGRİNE'İN TUHAF ÇOCUKLARI OYUNCU KADROSU

Eva Green

Rolü : Miss Peregrine

Asa Butterfield

Rolü : Jacob

Samuel L. Jackson

Rolü : Barron

Judi Dench

Rolü : Miss Avocet

Rupert Everett

Rolü : Ornithologist

Allison Janney

Rolü : Dr. Golan

Ella Purnell

Rolü : Emma

Terence Stamp

Rolü : Abe