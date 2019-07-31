Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları filminin konusu nedir? Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları oyuncu kadrosunda kimler var?

'in filminin konusu nedir? Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları oyuncu kadrosunda kimler var?

2016 yılında vizyona giren 'in filmi oldukça dikkat çekiyor. Bu akşam seyircisi ile buluşacak olan film sürükleyici ve ilginç hikayesi ile merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları filminin konusu nedir? Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 31.7.2019 16:23
Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları filminin konusu nedir? Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları oyuncu kadrosunda kimler var?

30 Eylül 2016 tarihinde vizyona giren Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları filmi bu akşam ATV ekranlarında olacak. 6 yaşındaki Jacob Portman'ın kendin gizemli bir adada bulması sonucu süregelen hikayesinin anlatıldığı film oldukça heyecan verici ve etkileyici. Peki Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları filminin konusu nedir? Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları oyuncu kadrosunda kimler var?

BAYAN PEREGRİNE'İN TUHAF ÇOCUKLARI KONUSU

Küçük Jacob ipuçlarını izleyerek gizemli bir adaya gider. Bu adada Miss Peregrine's Home For Peculiar Children adında bir evin kalıntılarını bulur. Evin içini gezdikçe evde bulduğu şeylerin inanılmaz güçlere sahip olduğunu keşfeder ve onları kurtarmak ister. Fantastik filmin yönetmenliğini Tim Burton üstleniyor. Ransom Riggs'in romanından uyarlanan Miss Peregrine's Home For Peculiar Children'ın senaristi Jane Goldman. Filmin başrollerinde Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson, Allison Janney, Chris O'Dowd gibi isimler yer alıyor.

BAYAN PEREGRİNE'İN TUHAF ÇOCUKLARI OYUNCU KADROSU

Eva Green
Rolü : Miss Peregrine

Asa Butterfield
Rolü : Jacob

Samuel L. Jackson
Rolü : Barron

Judi Dench
Rolü : Miss Avocet

Rupert Everett
Rolü : Ornithologist

Allison Janney
Rolü : Dr. Golan

Ella Purnell
Rolü : Emma

Terence Stamp
Rolü : Abe

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları filminin konusu nedir? Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları oyuncu kadrosunda kimler var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN