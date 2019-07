Wonder Woman filminin konusu nedir? Wonder Woman oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan Wonder Woman filmi için geri sayım başladı. Dünyayı keşfetmek için kendi dünyasından vazgeçen kadının hikayesinin anlatıldığı Wonder Woman filmi senaryosu oldukça güçlü ve etkileyici. 2017 yılı Amerikan yapımı Wonder Woman filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

WONDER WOMAN FİLMİNİN KONUSU

Amazon prensesi Diana Price, nam-ı diğer Wonder Woman dünyayı keşfetmek için tropik topraklarını geride bırakıp demir ve camın hüküm sürdüğü dünyamıza dalar. Birçok inanüstü yetenek ve kıvrak bir zekayla donatılmış olan güzel kahraman Cennet Adası'nın medeniyete açılan kapısı olacaktır.

WONDER WOMAN OYUNCU KADROSU

Wonder Woman'ın yönetmen koltuğunda Patty Jenkins oturuyor. Filmin senaryosunu Allan Heinberg ve Geoff Johns kaleme alırken filmin süper kahraman kadınını Batman vs Superman: Adaletin Şafağı filminde olduğu gibi yine Gal Gadot canlandırıyor. Filmin kadrosunda Connie Nielsen, Chris Pine, Robin Wright ve David Thewlis gibi başarılı isimler bulunuyor.