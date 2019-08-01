Cenk Alper kimdir? Sabancı Holding’in yeni CEO’su Cenk Alper oldu!

Sabancı Holding'in eski CEO'su Mehmet Göçmen'in 31 Temmuz 2019 tarihinde kendi isteğiyle istifa etmesi üzerine yerine atanan isim belli oldu. Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı olarak görev yapan Cenk Alper aynı zamanda Sabancı Holding'in yeni CEO'su oldu. Diğer görevini de sürdüreceği belirtilen Cenk Alper kimdir, kaç yaşındadır? İşte ayrıntılar..

CENK ALPER KİMDİR?

Cenk Alper, 1991 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Aynı üniversitede Makine Mühendisliği Yüksek Lisansı ve Sabancı Üniversitesi'nde MBA yapmıştır.

Topluluğumuza 1996 yılında, Beksa bünyesinde Proses Mühendisi olarak katılmış, Beksa bünyesinde yurtiçi ve yurtdışı çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2007 yılında Kordsa'ya Global Teknoloji Direktörü olarak atanmıştır. Kordsa bünyesinde çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuş, 2013-2017 yılları arasında da Kordsa CEO'su olarak görev yapmıştır.

Akabinde 2017 yılında Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı olarak atanan Alper, yeni görevi ile birlikte bu görevi de sürdürecektir.