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Başkan Erdoğan’dan Boğaziçi Küresel’e ziyaret

Başkan , Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi’nin (Bosphorus Global) Üsküdar’daki merkezini ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 3.8.2019 21:14
Başkan Erdoğan’dan Boğaziçi Küresel’e ziyaret

Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmede Başkan Erdoğan'a, Boğaziçi Küresel'in sosyal medyada yer alan "FETÖ Gerçekleri, Yekvücut, Doğrusu Ne?, Facts of Turkey, Fact-Checking Turkey, Timeline Turkey ve Chronicles of Shame" gibi projelerinin yanı sıra yurt dışı faaliyetleri hakkında da bilgiler verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da hazır bulunduğu görüşmede, Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Suheyb Öğüt, gazeteci yazar Hilal Kaplan ve Boğaziçi Küresel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ceyhan Aksoy yer aldı.

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Başkan Erdoğan’dan Boğaziçi Küresel’e ziyaret
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