Dün akşam oynanan Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayarak maçın bir süre durmasına sebep olan YouTuber Deli Mi Ne bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Sahaya neden atladığının sebebi bilinmezken herkes onun kim olduğunu merak ediyor ve onu araştırıyor. Türkiye'de oldukça popüler bir YouTuber olan Deli Mi Ne kimdir? Deli Mi Ne gerçek ismi nedir? İşte ayrıntılar..

DELİ Mİ NE KİMDİR? DELİ Mİ NE GERÇEK ADI NEDİR?

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu beden eğitimi bölümünden mezun olmuştur. Youtube fenomeni olarak sosyal medyada sıkı bir takipçi sayısına sahip olan Fester Abdü'nün gerçek ismi ve soyadı Ali Abdülselam Yılmaz'dır.

Tam net olmamakla birlikte bazı kaynaklardan erişilen bilgiye göre aslen Adana'lıdır. 1993 doğumludur. Boyu 1.69 cm, kilosu ise 66'dır.

Fenomen kimliğinin yanı sıra kano sporcusu olan Fester Abdü, okuduğu üniversitenin kano takımında bir çok yarışa katılmış ve büyük başarılara imza atmıştır. Ayrıca Türkiye Kano Milli takımı sporcusudur.

Günümüzde yaşantısını Antalya'da sürdüren, Ali Abdüsselam Yılmaz'ın Youtube kanalı ise Deli Mi Ne?'dir. Türkiyenin En Çılgın YouTube Kanalı sloganı ile yayın hayatına devam etmektedir.

Instagram'da da yaklaşık 1 milyon aboneye sahip olan Ali Abdülselam Yılmaz'ın sahaya girmesinin ardından alacağı ceza ise merak konusu oldu.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan benzeri olaylarda sahaya giren kişiler hakkında ömür boyu müsabakalardan men cezası gelmişti. Karşılaşma öncesi sosyal medya hesapları üzerinden tribünlerden görüntüler paylaşan Youtuber'ın önümüzdeki günlerdeki açıklamaları olayı daha da aydınlatacak.