Malefiz filminin konusu nedir? Malefiz filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

ATV ekranlarına bu akşam Malefiz filmi konuk olacak. İzleyenlerin bir kez daha izlemek istediği, izlemeyenlerin ise heyecan içerisinde beklediği Malefiz filmi için geri sayım başladı. Bir anda hayatı değişerek yeni yollara giren ve hikayesinin böyle başladığı Malefiz filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

MALEFİZ FİLMİNİN KONUSU

Barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için huzurlu bir hayata sahip olan Malefiz, görkemli siyah kanatlara sahip güzel, saf ve genç bir kadındır. Ta ki bir zamanlar inandığı adam olan Stephan topraklarının düzenini tehdit edinceye kadar... Malefiz, topraklarının koruyucusu olur ama acımasız bir ihanete uğrayınca o saf kalbi taşa dönüşür. Onun bu kadar kin ve öfke dolu olmasının nedeni budur. Aurora'yı 100 yıllık bir ölüme mahkum etmesi de tüm bu çektiği acıların sonucudur.

BAŞROL OYUNCULARI KİMLER?

Bu lanetin hikayesini anlatan filmin yönetmenliğini Robert Stromberg üstlenirken, başrol Malefiz'i Angelina Jolie canlandırıyor. Genç prenses ise Elle Fanning oynuyor.

OYUNCU KADROSU

Sharlto Copley: King Stefan

Sam Riley: Diaval

Brenton Thwaites: Prince Philipp

Juno Temple: Thistlewit

Ella Purnell: Teen Maleficent

Imelda Staunton: Knotgrass