Son dakika haberi: Kaan Yıldırım ile Demet Özdemir aşk mı yaşıyor? Demet Özdemir’den aşk açıklaması…

Yaklaşık iki ay önce Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu anlaşmalı boşanma protokolü çerçevesinde boşanmışlardı. Boşanmanın nedeni olarak ise mahkemede şiddetli geçimsizlik gösterilmişti. Eşi Ezgi Eyüboğlu'ndan boşanmasından sonra Demet Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Özdemir'in Yalıkavak'ta tuttuğu evin havuzunun başında görüntülenmişlerdi.

İkilinin görüntülenmesinin ardından aralarında aşk iddiaları doğarken, Özdemir günü evinin bulunduğu sitenin iskelesinde geçirdi. Yıldırım ise bir beach'teydi.

Öte yandan Demet Özdemir'den aşk açıklaması geldi.