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haberi: ile aşk mı yaşıyor? Demet Özdemir’den aşk açıklaması…

ve ’ın ortaya çıkan fotoğrafları magazin gündemine olarak düştü! Hatırlanacağı üzere 2016 yılında evlendiği eşi Ezgi Eyüboğlu’ndan yaklaşık iki ay önce ayrılan Kaan Yıldırım Demet Özdemir ile birlikte yeni bir aşka yelken açtı. Magazin dünyasını sarsan bu son dakika haberinde ünlü çift Demet Özdemir’in evinde görüntülenmişti. İkili akşam saatlerinde tekrardan buluştu. Objektiflere takılan ikili oldukça samimi görüntülendiler. Öte yandan Demet Özdemir’den aşk açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 22.8.2019 10:23
Son dakika haberi: Kaan Yıldırım ile Demet Özdemir aşk mı yaşıyor? Demet Özdemir’den aşk açıklaması…

Yaklaşık iki ay önce ve Ezgi Eyüboğlu anlaşmalı boşanma protokolü çerçevesinde boşanmışlardı. Boşanmanın nedeni olarak ise mahkemede şiddetli geçimsizlik gösterilmişti. Eşi Ezgi Eyüboğlu'ndan boşanmasından sonra ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Özdemir'in Yalıkavak'ta tuttuğu evin havuzunun başında görüntülenmişlerdi.

İkilinin görüntülenmesinin ardından aralarında aşk iddiaları doğarken, Özdemir günü evinin bulunduğu sitenin iskelesinde geçirdi. Yıldırım ise bir beach'teydi.

Öte yandan Demet Özdemir'den aşk açıklaması geldi.

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Son dakika haberi: Kaan Yıldırım ile Demet Özdemir aşk mı yaşıyor? Demet Özdemir’den aşk açıklaması…
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