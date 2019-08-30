Devrim Arabaları konusu nedir? Devrim arabaları oyuncu kadrosu

Devrim Arabaları filmi bu akşam kanal D ekranlarından yayınlanacak. Vatandaşlar "Devrim Arabaları filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?" sorularına yanıt arıyor. Vizyonda olduğu süreçte ve sonrasında beğenilen film izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak. Filmin başrollerinde ünlü oyuncu Selçuk Yöntem gibi isimler de bulunuyor. Yönetmen koltuğunda Tolga Örnek'in olduğu film 2008 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Devrim Arabaları filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

DEVRİM ARABALARI FİLMİNİN KONUSU

1960 yılında 27 Mayıs darbesi sonucu göreve gelen general Cemal Gürsel'in gerçek hikayesinden yola çıkarak oluşturulan Devrim Arabaları adlı filmi babası darbecilikle suçlanan parlak yönetmen Tolga Örnek'in çekmesi ilginç bir tesadüf olmuştur. İhtilalden bir sene sonra Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, uzun zamandır hasretini çektiği yerli üretim bir otomobil yapılmasını emreder ve görevin TCDD işletmesine verildiğini açıklar. Hemen işe koyulan 23 mühendisin önünde bu otomobili yapmak için Cumhuriyet Bayramı'na kadar yalnızca 130 gün vardır. Devrim adı verilecek olan bu arabayı üretmek için 23 mühendis el ele verecek, kariyerlerini ve aile hayatlarını riske atarak zamanla, yoklukla, politikayla, karşılarına çıkan sayısız engelle baş etmek zorunda kalacaktır. Benzini bitti diye yolda kalan araba etiketiyle unutulan Devrim'in hazin hikayesinin bilinen ve bilinmeyenlerinin anlatıldığı Devrim Arabaları filminin senaryosunu, Murat Dişli ve Tolga Örnek 2 yıllık bir araştırma sonucunda oluşturmuşlar. Yardımcı yönetmenlik görevinde ise daha sonra Kuzey ve Güney adlı başarılı dizi filmin yönetmeni olacak Mehmet Ada Öztekin bulunmakta.

DEVRİM ARABALARI OYUNCU KADROSU

Taner Birsel,

Halit Ergenç,

Vahide Gördüm,

Serhat Tutumluer,

Ali Düşenkalkar,

Selçuk Yöntem,

Uğur Polat

Altan Gördüm