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rolünü oynayan kimdir?

dizinde rolüne hayat veren ismi oldukça aratılmaya başlandı. Kim olduğu merak konusu olan, gücü ve cesareti ile ön plana çıkacak olan ? Arka Sokaklar Komiser Cemal rolüne hayat veren Yiğitcan Ergin ile ilgili tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 13.9.2019 21:32
Arka Sokaklar Komiser Cemal rolünü oynayan Yiğitcan Ergin kimdir?

Kanal D'nin sevilen ve uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni sezona bomba gibi geliyor. Dizide Komiser Cemal rolünü üstlenen Yiğitcan Ergin ismi oldukça aratılmaya başlandı. İşinde tecrübeli ve sokağı yakından tanıyan Cemal karakteri, Yiğitcan Ergin tarafından canlandırılacak. Peki Yiğitcan Ergin kimdir? İşte tüm merak edilenler.

YİĞİTCAN ERGİN KİMDİR? (ARKA SOKAKLAR/KOMİSER CEMAL)

Komiser Cemal, ekibin Ankara Emniyeti'nden yeni transferidir. Güçlü, becerikli ve tehlikeye atılırken tereddütsüz yapısıyla dikkat çekmektedir. Genç yaşına rağmen oldukça tecrübeli; sokakları ve insanları iyi bilmektedir.

Arka Sokaklar'ın yeni oyuncusu Yiğitcan Ergin, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kamera karşısına ilk kez Mehmet Aslantuğ, Hande Doğandemir, Sezin Akbaşoğulları, Barış Arduç, Sarp Akakya ve Seçkin Özdemir gibi isimlerin rol aldığı Racon Ailem İçin dizisiyle çıktı. 2017'de vizyona giren ve aynı isimli kitaptan sinemaya uyarlanan Kötü Çocuk filmiyle ilk beyaz perde deneyimini yaşadı. Yine 2017 Temmuz ayında yayın hayatına başlayan, başrollerinde Murat Ünalmış, Ayşe Çiğdem Batur, Tuvana Türkay isimlerinin yer aldığı Deli Gönül isimli diziye 3. bölümde Selim karakteriyle dahil oldu.

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Arka Sokaklar Komiser Cemal rolünü oynayan Yiğitcan Ergin kimdir?
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