Hazal Türesan kimdir, kaç yaşındadır? Hazal Türesan hangi dizilerde oynadı?

Hazal Türesan oyunculuğu ve dış görünüşüyle dikkat çekiyor. Son zamanlarda popüler oyuncu, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Hazal Türesan kimdir? Kaç yaşındadır? İşte Hazal Türesan'ın hayatı...

HAZAL TÜRESAN KİMDİR?

Hazal Türesan 1985 yılında Ankara'da doğdu. Hazal Türesan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Üniversite eğitimini Ankara'da tamamlayan güzel oyuncu, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde tiyatro eğitimi aldı. İsmini ilk olarak Kara Para Aşk dizisiyle duyuran Hazal Türesan, canlandırdığı Aslı karakteri ile oyunculuğunu benimsetmeyi başardı.

Güzel oyuncu Hazal Türesan'ın boyu 170 cm olup kilosu ise 50 kilogram. Hazal Türesan'ın saç rengi kumral ve göz rengi de mavi. Unutma Beni dizisinden sonra Kara Para Aşk dizisinde rol alan Türesan, Tatlı İntikam'da Başak karakterine hayat verdi.