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36. bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon bomba gibi geliyor!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi için geri sayım başladı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin hayranları yeni bölüm için sabırsızlanıyor. Geçtiğimiz sezonu efsanevi bir şekilde kapatan dizi, yeni sezona da aynı şekilde geri dönüyor. Yeni sezon tanıtım fragmanlarının yayınlandığı dizide olaylar giderek karışıyor. Yılmaz'ın düğününde Züleyha yokken, Çukurova konağı alevler içerisinde kalacak. Öte yandan Züleyha'nın çocuğunu aldırıp aldırmayacağı merak konusu iken Hünkar Hanım'ın kaybolması da olayları başka yöne çekecek. Önceleri Züleyha'nın Yılmaz'a yazdığı mektuplardan bir parçasını tesadüf eseri bulan Yılmaz ise bütün gerçekleri öğrenecek mi? İşte merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon yeni bölümü ile bu akşam ATV ekranlarında…

Giriş Tarihi: 19.9.2019 11:48
Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon bomba gibi geliyor!

efsanesi geri dönüyor. Merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz sezona damgasını vurarak sezon finali yapan dizi adından sıkça söz ettiriyor. Hayran kitlesini giderek arttıran dizi her yeni bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. En sonuncu sezon finali bölümünde Züleyha'nın çocuğunu aldırmaya gitmesi şüphe uyandırmıştı. Öte yandan önceden Züleyha'nın Yılmaz'a yazdığı mektuplardan bir parçasının tesadüf eseri Yılmaz'ın eline geçmesi olayları alt üst etti. Gerçekleri öğrenen Yılmaz, Züleyha'yı suçladığı için kendini de suçlarken bunun sorumlusunu aramak için Hünkar Hanım'ın evini basacak. Hünkar'a silah tutan Yılmaz ise gerçeklerle yüzleşecek. Dizinin en merak edilen sorulardan bir tanesi ise Züleyha'nın çocuğunu aldırıp aldırmayacağı. Aynı zamanda Yılmaz ile Müjgan'ın düğününde Züleyha'nın olmaması da dikkatleri çekiyor. İşte merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 36. yeni bölümü ile bu akşam ATV ekranlarında olacak…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA PERŞEMBE AKŞAMLARI ATV'DE!

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon yeni bölümü ile ilgili tüm detayları haberimizden öğrenebilir, yeni sezon tanıtım fragmanına ulaşabilirsiniz.

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Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon bomba gibi geliyor!
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