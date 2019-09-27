Hercai 14.bölüm fragmanı: Reyyan benim karım olacak! Hercai yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

Cuma akşamlarının fenomen dizisi Hercai 14.bölümüyle bu akşam ATV'de! Her Cuma akşamı reyting rekoru kıran Hercai yeni bölüm fragmanında heyecan dolu dakikalara şahit olacağız. Bu hafta yayınlanacak olan bölümde Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer. ''Ben kızımın evlatlığından razıyım'' diyen Hazar, Reyyan'ın verdiği karara inanmak istemez. Peki Hercai yeni bölümde neler olacak?

HERCAİ 14.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer. ''Ben kızımın evlatlığından razıyım'' diyen Hazar, Reyyan'ın verdiği karara inanmak istemez.

Tüm aile Reyyan'ı gözden çıkarmışken Zehra ve Hazar bir kere daha Reyyan için harekete geçer. Diğer yandan Miran'ın evlilik kararı Azize'nin 27 yıldır planladığı intikamın değişmesine neden olur.