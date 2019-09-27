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14.bölüm fragmanı: Reyyan benim karım olacak! Hercai yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

’de yayınlanan yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in rol aldığı yapım yayınlandığı ilk günden bugüne reyting rekoru kırıyor. Hercai 14.bölümden 2 yeni fragman geldi. Bu hafta 14.bölümüyle yayınlanacak olan dizide Miran, Reyyan’ın aşkı için elinden geleni ardına koymaz. Şadoğulları ve Aslanbey konağında gerilim iyice artış gösterecek. Miran ve Reyyan karşılarına çıkan engellere rağmen mutlu sona ulaşabilecek mi? Peki Hercai 14.bölüm fragmanında neler oluyor? İşte Hercai yeni bölümde yaşanacak ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 27.9.2019 14:59

Cuma akşamlarının fenomen dizisi 14.bölümüyle bu akşam 'de! Her Cuma akşamı reyting rekoru kıran Hercai yeni bölüm fragmanında heyecan dolu dakikalara şahit olacağız. Bu hafta yayınlanacak olan bölümde Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer. ''Ben kızımın evlatlığından razıyım'' diyen Hazar, Reyyan'ın verdiği karara inanmak istemez. Peki Hercai yeni bölümde neler olacak?

HERCAİ 14.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer. ''Ben kızımın evlatlığından razıyım'' diyen Hazar, Reyyan'ın verdiği karara inanmak istemez.

Tüm aile Reyyan'ı gözden çıkarmışken Zehra ve Hazar bir kere daha Reyyan için harekete geçer. Diğer yandan Miran'ın evlilik kararı Azize'nin 27 yıldır planladığı intikamın değişmesine neden olur.

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Hercai 14.bölüm fragmanı: Reyyan benim karım olacak! Hercai yeni bölüm fragmanında neler oluyor?
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