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kimdir? 2019 ?

2019’un 20 finalistinden biri olan ismi merak edilir oldu. Bu akşam ekranlara gelecek olan Güzellik Yarışması için heyecan dorukta. 20 finalistin ismi arama motorlarında araştırılır oldu. Hangi güzelin birinci olacağı merak edilirken, binlerce aday arasından ilk 20’ye kalan ? Miss Turkey ?

Giriş Tarihi: 2.10.2019 17:09 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 17:09
Simay Rasimoğlu kimdir? 2019 Miss Turkey Simay Rasimoğlu kaç yaşında?

Miss Turkey 2019 finalistlerinden Simay Rasimoğlu ismi oldukça araştırılıyor. Yaşı, boyu ve eğitimi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler binlerce aday arasından sıyrılıp ilk 20 finalist arasına giren Simay Rasimoğlu ismini merak ediyor. Peki Miss Turkey 2019 finalisti Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşındadır?

SİMAY RASİMOĞLU KİMDİR?

Simay Rasimoğlu, Miss Turkey'de 1 numarada yer alacak. 22 yaşında olan Simay Rasimoğlu'nun boyu 1.88. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon bölümü mezunu.

SİMAY RASİMOĞLU'NUN BOYU KAÇ?

Simay Rasimoğlu'nun boyu 1.88 olup, 2019 Miss Turkey finalistlerinden en uzun güzel olarak kayıtlara geçti.

MİSS TURKEY 2019 NE ZAMAN?

Miss Turkey 2019" Güzellik Yarışması, bugün 02 Ekim 2019 Çarşamba günü Grand Pera Emek Sahnesi'nde yapılacak. Ayrıca, 02 Ekim Çarşamba günü yapılacak finalde dereceye girecek Miss Turkey'lerin ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışına çıkacak.

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Simay Rasimoğlu kimdir? 2019 Miss Turkey Simay Rasimoğlu kaç yaşında?
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