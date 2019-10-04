Beste Kökdemir kimdir, kaç yaşındadır? Beste Kökdemir nereli?

Son zamanların genç ve başarılı oyuncuları arasında yer alan Beste Kökdemir, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Moda Tasarım bölümünden mezun olduktan sonra oyuncu olmaya karar veren Beste Kökdemir kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? İşte Beste Kökdemir'in hayatı ve hakkında merak edilenler…

BESTE KÖKDEMİR KİMDİR?

Beste Kökdemir, 29 Ağustos 1993 tarihinde Sinop'da doğmuştur. Üniversiteye gidene kadar Sinop'da eğitim hayatına devam etti. İstanbul, Haliç Üniversitesi Moda Tasarım bölümünde bir sene okuduktan sonra bıraktı. Şimdi Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümünde okumaya hazırlanıyor.

Beste Kökdemir, Üniversite için İstanbul'a ilk geldiği günlerde, hemen hemen bütün ajanslara fotoğrafını göndermiş; pek çok deneme çekimine gitmiş. 12 yaşında sol koluna "Beni Hayata Döndür" yazılı bir dövme yaptırmış. Sağ bileğinde de "One Day" yazılı dövmesi bulunmaktadır.

2012 yılında başrollerinde Yetkin Dikinciler, Derya Alabora, Mustafa Uğurlu, İdil Fırat'ın oynadığı "Çıplak Gerçek" adlı dizide Hazal karakterini oynayarak oyunculuğa başladı.

Not Defteri dizisinde paraya değer vermeyen zengin aile kızı Selini canlandırdı.

2015 yılında "Tatlı Küçük Yalancılar" adlı dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Burak Deniz, Melisa Şenolsun, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynadılar.

Filmleri ve Dizileri :

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Açelya) (TV Dizisi)

2014 – Not Defteri (Selin) (TV Dizisi)

2013 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (TV Dizisi)

2012 – Çıplak Gerçek (Hazal) (TV Dizisi)