Joker filmi ne zaman vizyona girecek? Joker filmi konusu ne, başrol oyuncuları kimler? İşte detaylar

Joker filmi, şu sıralarda sinemaseverlerin en çok araştırdıkları arasında dikkat çekiyor. Batman'in baş düşmanı olan Joker karakterinin geçmişine giden ve hayatını anlatan film, sahneleri ve oyuncuları ile yılın iddiaları yapımlarından birisi olarak biliniyor. Hal böyle olunca, Joker filmi hakkındaki soruşturmalar da yoğunluk kazanıyor. Peki, Joker filmi ne zaman vizyona girecek? İşte, oyuncu kadrosu ve konusu hakkındaki detaylar...

JOKER FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Joker filmi, Türkiye'de 4 Ekim Cuma günü vizyona girecek. Birçok otoriteye göre, 55 milyon dolar harcanan filmin gişe rekoru kırması bekleniyor.

JOKER FİLMİ KONUSU

Joker, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in hayatına odaklanıyor. Toplum tarafından dışlanan bir adam olan Arthur, hayatta yapayalnızdır. Sürekli bir bağ kurma arayışında olan Arthur, yaşamını taktığı iki maske ile geçirir. Gündüzleri, geçimini sağlamak için palyaço maskesini yüzüne takan Arthur, geceleri ise asla üzerinden silip atamayacağı bir maske takar. Babasız büyüyen Arthur'u en yakın arkadaşı olan annesi Happy adıyla çağırır. Bu lakap, Arthur'un içindeki acıyı gizlemesine yardımcı olur. Ancak maruz kaldığı zorbalıklar, onun gitgide toluma aykırı bir adam haline gelmesine neden olur. Yavaş yavaş psikolojik olarak tekinsiz sulara yelken açılan Arthur, bir süre sonra kendisini Gotham Şehri'nde suç ve kaosun içinde bulur. Arthur, zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker karakterine bürünür.

JOKER FİLMİ OYUNCULARI

Joaquin Phoenix: Arthur Fleck / Joker

Robert De Niro: Murray Franklin

Zazie Beetz: Sophie Dumond

Frances Conroy: Penny Fleck

Brett Cullen: Thomas Wayne

Shea Whigham: Detective Burke