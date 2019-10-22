Şenay Gürler kimdir? Şenay Gürler kaç yaşında?

Şenay Gürler kimdir? sorusu, magazin gündeminde merak konusu oldu. Bir film projesi için hazırlık aşamasında olan ünlü oyuncu Şenay Gürler, neşeli ve mutlu halleriyle her zaman dikkat çeken isim olmuştur. Avrupa Yakası dizisindeki oynadığı Fatoş karakteri daha çok tanınmasını sağladı. Peki Şenay Gürler kimdir, nereli? Şenay Gürler kaç yaşında?

ŞENAY GÜRLER KİMDİR?

Şenay Gürler, 28 Haziran 1966 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Çocukluğundan itibaren oyuncu olmak istedi. Bir ablası ve bir erkek kardeşi vardır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden mezun oldu. "Gölgeler" adını verdiği tez filminde kendi de oynar ve bir hocasından "Sen oyuncu ol" önerisi gelir. Okurken bir yandan İzmir Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk, TRT'de seslendirme yaptı.

1992 yılında İstanbul'a ilk geldiği dönemlerde geçimini dublaj yaparak sağladı. Jacqueline Bisset, Julia Roberts,Nicole Kidman, Türklerden Demet Sağıroğlu, Yeşim Salkım,Ebru Şallı'nın sesi olarak duyduk. Telefon müşterileri Turkcell Müşteri Hizmetleri'ni aradıklarında kendilerine Şenay Gürlersesi cevap verdi.

Avrupa Yakası dizisindeki oynadığı Fatoş karakteri daha çok tanınmasını sağladı. Şubat 2004'te ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve senaristliğini Gülse Birsel'in yaptığı "Avrupa Yakası" adlı dizinde Gazanfer Özcan, Hümeyra,Müşfik Kenter, Gönül Ülkü Özcan, Ata Demirer, Gülse Birsel, Engin Günaydın, Levent Üzümcü, Bülent Polat, Evrim Akın, Hasibe Eren, Tolga Çevik, Sarp Apak, Peker Açıkalın, Binnur Kaya gibi oyuncularla birlikte oynadı.

Reha Erdem'in yönettiği 'Korkuyorum Anne' filmi ile 2006'da SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülünü kazandı

Ailesi istiyor diye 1966 yılında evlenen Şenay Gürler, bir yıl sonra da boşandı. Duygu (d.1987) adında kızı vardır.

2014 yılında ise başrollerini Açelya Topaloğlu, Selin Şekerci, Deniz Baysal,Furkan Andıç, Fırat Albayram'ın oynadığı "Kaçak Gelinler" dizisinde rol aldı.

ÖDÜLLERİ :

2006 - Sinema Yazarları Derneği Ödülleri, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, (Korkuyorum Anne)

FİLMLERİ VE DİZİLERİ :

1994 - Kaygısızlar (Cazibe)

1995 - Sahte Dünyalar (Şenay)

1996 - Çılgın Bediş (Emel)

1996 - Kara Melek (Nesrin)

1999 - İkinci Bahar (Murat'ın annesi)

2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (Hanım)

2001 - Cinlerle Periler (Ümran)

2002 - Biz Size Aşık Olduk (Güzin)

2004 - Şansa Bak (Neşe)

2004 - Korkuyorum Anne (Sinema, Yön: Reha Erdem)

2004-2009 - Avrupa Yakası (Fatoş) (TV Dizisi)

2005 - Döngel Karhanesi (Sinema)

2006 - Acemi Cadı (Selda)

2006 - Çinliler Geliyor (Sinema)

2006 - İlk Aşk (Sinema)

2008 - Çemberin Dışında (Kamuran)

2009 - Yeni Baştan (Elif)

2010-2011 - Küçük Sırlar (Şebnem)

2011 - Kolej Günlüğü (Yasemin)

2011-2013 - Hayat Devam Ediyor (Cennet Zeybek)

2013 - Görüş Günü Kadınları (Süreyya)(TV Dizisi)

2014 - Kaçak Gelinler (Seniha) (TV Dizisi)

2014 - Mucize (Cemile) (Sinema Filmi)