Sevgili Geçmiş konusu nedir? Sevgili Geçmiş oyuncu kadrosunda kimler var?

Yayın hayatına geçen hafta başlayan Sevgili Geçmiş konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Cuma akşamı Star TV'de yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay Cemal Karalar karakterine, Seçkin Özdemir Sinan Malik karakterine ve Ece Uslu Cahide Esen Karalar hayat veriyor. Dizinin çekimleri ise İzmir'de yapılıyor. Peki Sevgili Geçmiş konusu nedir? Sevgili Geçmiş oyuncuları kimler?

Haberimizin devamında Sevgili Geçmiş konusu ve oyuncu kadrosuna dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

SEVGİLİ GEÇMİŞ KONUSU NEDİR?

Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege'nin güzel kasabası Güneşli Bahçe'den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.

Aynı çocukluk hatıralarını paylaşmamışlardır, birlikte büyümemişlerdir, birbirlerinden çok başka hayatları vardır ama şimdi aynı kaderi yaşamak zorundadırlar.

Bir yandan önlerine çıkan engellerle mücadele ederler bir yandan da aşkın ne demek olduğunu öğrenirler. Geçmişlerine doğru çıktıkları yolculuktaki ilk adımları anneleri Cahide'yi bulmak olur. Fakat geçmişin kapısını her araladıklarında yeni ve sarsıcı bir gerçekle yüz yüze gelirler. Asıl büyük sır yanı başlarında durmaktadır ve gerçek gördüklerinden çok daha başkadır.

SEVGİLİ GEÇMİŞ OYUNCU KADROSU

Sevgili Geçmiş dizisinin yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu'nun üstleniyor. Sevgili Geçmiş'in oyuncu kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Mahir Denizhan, Çilem Akan, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk'un yer alıyor. Özge Özacar

Ece Uslu (Cahide Esen Karalar)

Cahide'nin mutlu hayatı bir anda kocasının ölümüyle yıkılır. Bunlar olduğu sırada biri 3, diğeri 2 yaşında, sonuncusu ise henüz 6 aylık üç kızı vardır. 24 yıl ceza alır. Onun hayatı bitmiştir, çocuklarının yetimhaneye verilmesini kabul eder, cezaevinde büyümelerini istemez.

Sevda Erginci (İpek Gencer)

Üç kız kardeşin ortancası olan İpek, Güneşli Bahçe'ye evlatlık verilmiştir, fakat bunu o gizemli mektubu alıncaya kadar bilmemektedir. Tekin Malik'in hayatlarına girmesiyle ailesi bütün mal varlıklarını kaybederler. Üniversiteyi bitirince Tekin Malik'in yanında çalışmaya başlar ve kısa süre sonra da aralarındaki yaş farkına rağmen sevgili olurlar.

Seçkin Özdemir (Sinan Malik)

Açık sözlüdür. Paradan nefret eder. Herhangi bir yerde herhangi bir şekilde, kendisinden güçsüz bir insanı ezmeye çalışan bir zorbaya rastlarsa dayanamaz. Muhakkak karşı çıkar ve eziyet gören kişiyi zorbanın elinden kurtarmaya girişir. Bunun için ne gerekiyorsa göze alır. Bağlanmayı sevmez, yalnızlık onun için vazgeçilmezdir. En büyük tutkusu denizdir.

Emre Kınay (Cemal Karalar)

Çilem, İpek ve Deren'in amcasıdır. Sistemlidir, kuralcıdır. Oyun kurmayı iyi becerir. İsteklerinin yapılmasını ister. Gücü kullanmayı, insanları yönetmeyi, manipüle etmeyi iyi bilir.