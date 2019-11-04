Elimi Bırakma yeni bölüm neden yok? Elimi Bırakma 52. bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Elimi Bırakma her Pazar akşamı ekranlara geliyordu. 3 Kasım Pazar günü de ekranlara gelmesi beklenen dizi Elimi Bırakma bugün yayınlanmayacak. Dizinin yayın gününün değişmesi sebebi ile artık 5 Kasım'dan itibaren Salı günleri ekrana gelecek olan dizinin yeni bölümünde neler olacağı da merak konusu. Peki Elimi Bırakma 52.bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizinin yayın günü neden değişti?

ELİMİ BIRAKMA 3 KASIM PAZAR GÜNÜ YAYINLANACAK MI?

3 Kasım'da izlemeyi beklediğimiz Elimi Bırakma Dizisi neden yok niçin yayımlanmadı, günü mü değişti? Elimi Bırakma dizisi artık farklı bir gün yayımlanacak. Normalde Pazar akşamları yayımlanan dizi 5 Kasım'dan itibaren gün değiştirerek Salı akşamları yayımlanacak.

Pazar akşamları severek izlediğimiz Elimizi Bırakma dizisi reytingleri artırmak amacıyla gün değiştirdi. Gün değiştirme planını devreye sokan Trt 1, reytinglerini yükseltmeleri için dizi ekibine tekrar şans verdi. En son 51. Bölümü yayımlanan Elimi Bırakma bu hafta 3 Kasım'da değil 5 Kasım Salı günü seyirciyle buluşacak.



ELİMİ BIRAKMA 52.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni günde 52. Bölümle karşımıza çıkacak dizide bizi neler bekliyor? Son durumda Azra ve Cenk barışırlar. Azra yumuşamaya başlar ve bunu fark eden Sumru, Azra'ya engel olmak için elinden geleni yapar fakat bu kez Azra tedbirlidir. Barış kızını Arda'dan uzak tutmaya çabalar. Damla'yı yurt dışına göndermeye karar verir, tabi bunun aileleri nasıl etkileyeceğinin farkında değillerdir. Yeni bölümde başka neler olacağını 5 Kasım Salı günü göreceğiz.



ELİMİ BIRAKMA 52.BÖLÜM FRAGMAN

Elimi Bırakma 52. bölüm fragmanı yayınlandı!