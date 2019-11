Atla Gel Şaban filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kemal Sunal'ın efsane filmi Atla Gel Şaban oyuncuları

Efsane oyuncu kadrosuyla unutulmaz filmler arasında yerini alan Atla Gel Şaban oyuncuları ve konusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sevilen yapımın başrollerinde ise usta oyuncu Kemal Sunal bulunmaktadır. Ünlü oyuncunun doğum gününde yayınlanacak olan film 1984 yılında çekilmiştir. Peki, Atla Gel Şaban oyuncuları kimlerdir? Atla Gel Şaban oyuncuları ve konusu haberimizde…

ATLA GEL ŞABAN FİLMİNİN KONUSU

Niyazi bir şekerleme firmasında çalışmaktadır. Zaten az olan maaşına patronu da bir türlü zam yapmamaktadır. Niyazi ailesiyle kıt kanaat geçinir üstelik borçlarından dolayı köşe bucak mahalle esnafından kaçmaktadır. Bir gün tüm mahalleliyi saran at yarışı oyununa merak salar ve işine gitmek için bindiği minibüste oynar. At yarışını tutturur fakat kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamaz. Niyazi her gün minübüste kupon yaparak kendini sınar fakat kuponu yatırmaz.

At yarışlarını izlemeye giden Niyazi tüm atları yine bilir. Buna şahit olan bir adam, at yarışlarını oynatan mafya babası Kazım'a haber verir. Kazım, Niyazi'ye kendisi için at yarışı oynamasını ister bu sayede zaten zengin olan Kazım parasına para katacaktır. Kazım Niyazi'yi kendi evinde alıkoyar ve kupon yaptırır fakat kuponlar bir türlü tutmaz. Niyazi'nin at yarışı kuponlarını sürekli minibüste yaptığı için ilham gelmediğinden şikayetçi olur ve onlardan minibüsteki ortamı yaratmalarını ister.

Niyazi git gide at yarışını tutturmaya yaklaşır bunun farkına varan Kazım, Niyazi'ye ilham gelmesi için tüm şartları sağlar. Sonunda Niyazi gerçek bir minibüs ve minibüste çalan "Şiki Baba" şarkısını bulmalarını ister onlar da temin edilmiştir. Niyazi de at yarışını nihayet tutturmaya başlar. Kazım artık her şeyden emin olduğu için tüm parasını Niyazi'nin yaptığı kupona yatırır. Fakat Niyazi Kazım'a parayı yedirmemek için bir atı yanlış yazmış onun yerine kendi doğru atı yazmıştır.

ATLA GEL ŞABAN FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal – Niyazi

Nevra Serezli – Zehra

Dinçer Çekmez – Kazım

Metin Çekmez – Kazım'ın Adamı

Turgut Özatay – Davut

Reha Yurdakul – Halim Bey

Zihni Göktay – Halil

Selahattin Fırat – Selahattin

Renan Fosforoğlu – Kenan

Mustafa Dik –

Erdoğan Dikmen – Kazım'ın Adamı

Nezahat Tanyeri – Niyazi'nin Kaynanası

Yavuz Şeker – Minibüs Muavini

Ünal Gürel – Kasap

Nizam Ergüden – Yarışsever

Yüksel Gözen – Kazım'ın Adamı

Ahmet Turgutlu – Manav

Yaşar Güner – Bakkal

Ekrem Gökkaya – Kasetçi

Cengiz Öktem – Davut'tan dayak yiyen adam

KEMAL SUNAL KİMDİR?

1 Kasım 1944 yılında İstanbul Küçükpazar semtinde dünyaya gelmiştir. Üç kardeşin en büyüğü olarak yer alan Kemal Sunal'ın annesi Saime Sunal babası ise Mustafa Sunal'dır. Aslen Malatyalı olan Kemal Sunal; Cemil Sunal ve Cengiz Sunal adında iki kardeşe sahiptir. İlkokulu Mimar Sinan İlkokulu'nda okuyan Kemal Sunal Vefa Lisesi'nden mezun olmuştur. Akrep burcu olan Kemal Sunal 56 yaşında 3 Temmuz 2000 yılında vefat etmiştir.



Sanat hayatına Zoraki Tabip adlı tiyatro oyunu ile başlayan Kemal Sunal Türk sinema tarihinde en iyi komedyen oyuncusu olarak gösterilmektedir. Bir yıl kadar Kenter tiyatrosunda görev yaptıktan sonra Pendik tiyatrosunun kurulması ile beraber oraya katılan Kemal Sunal yıllarca arkadaşlık yaptığı Bülent Kayabaş ile bu tiyatroda tanışmıştır. Kemal Sunal, Ayfer Feray ve Devekuşu Kabare tiyatrosunda da görev almıştır. 1972 yılında Münir Özkul'un tavsiyesiyle Ertem Eğilmez'in yönetmiş olduğu bir filmle sinemaya transfer olarak kendini sinemada bu şekilde kanıtlamaya başlamıştır. Türk sinemasında öncesinde İnek Şaban tiplemesi olmak üzere canlandırdığı birçok tiple sevenlerinin beğenisini kazanan ve insanları güldürürken düşündüren Kemal Sunal; yediden yetmişe herkesin sevgisini taşıyan bir sanatçı olarak anılmaktadır. Kemal Sunal komedi filmlerinde rol almasının yanı sıra bazı dramalarda da oynamıştır. Oynamış olduğu filmlerdeki karakterlerin genel özellikleri; haksızlıkların karşısında duran, saflık ve iyilik yüzünden başına sürekli iş gelen, zekâsıyla kötülerle mücadele veren insanlara doğru yolu gösteren ve daima gülen adam karakteri olarak lanse edilmiştir. Kemal Sunal kendisini ''Çok az konuşan soğuk bir adamım'' diye tanımlamış ancak izleyicileri tarafından her dönemde büyük bir ilgi almıştır.



1944 yılında İstanbul'da doğan Kemal Sunal Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirmiştir. 1977 yılında Antalya Film Festivali'nde en başarılı erkek oyuncu ödülü alan Kemal Sunal değişik tiplemeleri ve Türk sinemasındaki komedi oyunculuğuna yeni bir soluk getirmesi ile Yeşilçam da taht kurmuştur. Yeşilçam'ın ünlü komedyenlerinden olan Kemal Sunal ayrıca Hababam Sınıfı serisi ile akıllarda kalmayı başarmıştır. Birçok filmde rol almış olduğu halk kahramanı tiplemesiyle haksızlıklara karşı mücadele eden ve güldürücü bir üslupla rolünü tamamlayan Kemal Sunal 1974 yılındaki Gül Sunal ile evlenerek Ali Sunal ve Ezo Sunal adlı iki çocuğa sahip olmuştur.



1990'lı yıllardan itibaren Kemal Sunal'ın filmleri televizyonlarda olarak gösterime girmiş ancak Kemal Sunal hiç bir şekilde bu filmlerin yayınlanmasından kazanç sağlamamıştır.



Kemal Sunal 12 Eylül öncesinde bırakmış olduğu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünü bıraktığı yerden tekrar okuyarak 1995 yılında mezun olmuştur. Ayrıca yüksek lisans yapan Kemal Sunal yüksek lisans tezini ''komedyen kimliği ile Kemal Sunal'ın ve filmlerinin incelenmesi'' olarak oluşturmuştur. Ailesi 2005 yılında ölümünden sonra Kemal Sunal'ın tezini ''TV ve sinemada Kemal Sunal güldürüsü'' adlı bir kitapta toplayarak yayınlamıştır. Kemal Sunal hayatı boyunca 82 filmde rol almıştır.



KEMAL SUNAL NE ZAMAN ÖLDÜ?



Kemal Sunal kişisel yaşamı ve kariyeri boyunca yaptığı yolculuklarda daima kara taşıtlarını tercih etmiş, uçak ve deniz taşıtlarından korktuğunu dile getirmiştir. Çeşitli festivallerde, ödül törenlerine kara taşıtıyla yetişemeyen sanatçının uçak fobisi yaşamı boyunca karşısına çıkmıştı. 3 Temmuz 2000 tarihinde, Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında kalp krizi geçiren Sunal, ani rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmişti.