Ebru Özkan kimdir? Ebru Özkan’ı aldattığı iddia edilen eşi Ertan Saban kimdir?

Şu sıralar magazin gündemini en çok işgal eden iki isim Ebru Özkan ve eşi Ertan Saban oluyor. Evli ve bir çocuk babası Ertan Saban'ın eşi Ebru Özkan'ı bir sarışın güzelle aldattığı iddiası gündeme bomba gibi oturdu. Hal böyle olunca; vatandaşlar arama motorlarında bu iki isim hakkında araştırma yapmaya başladılar. Bu bağlamda; Ebru Özkan kimdir? Ertan Saban kimdir? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte iki ünlü isim hakkında merak edilen detaylar!

EBRU ÖZKAN KİMDİR?

Ebru Özkan, 18 Kasım 1978'de Ankara'da doğmuştur. Temel eğitimlerini Ankara ilinde aldıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesine giderek buradan başarılı bir şekilde mezun oldu.



Oyunculuk hayatına çok küçük yaşlarda adım atan Özkan, ayrıca modellik mesleğini icra ettiği bilinmektedir. Düzgün bir fiziğe sahip olması modellik dünyasında da popüler bir kişi olmasını sağlamaktadır.



Mesleki kariyerinde zirveye ulaştığı proje ise Hanımın Çiftliği projesidir. Bu dizi projesinde Halide adlı karaktere hayat verdikten sonra herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. Birçoğunuzun Not Defteri adlı diziden tanıdığı oyuncu bu dizide Suna karakterini canlandırmıştı. Şu anda Paramparça dizisinde Dilara karakterini canlandırmaktadır.



Dizileri

2014- Paramparça Dilara

2014 Not Defteri Suna

2012 Hayatımın Rolü Ela

2011-12 Anneler ile kızları Defne

2009-11 Hanımın Çiftliği Halide Dinçaslan (Şahin)

2010 Çınar Ağacı Berrin

2009 Güldünya Duru

2007 Kara İnci Seçil

2006 Gözyaşı Çetesi Deniz

2006 Kabuslar Evi: Bir Kış Masalı Melisa

ERTAN SABAN KİMDİR?

Ertan Saban, 4 Aralık 1977 tarihinde Yugoslavya, Üsküp'de doğmuştur. Ailesinin dedesinin dedesi Osmanlı zamanında Kars 'dan Makedonya'ya göç etmiştir. Gençliği Üsküp'te geçirdi. Pedagoji üzerine eğitim gördü. Makedonya Devlet Konservatuarı, Tiyatro bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Bir ara da Almanya'da çalıştı.

Konservatuardan çıktıktan sonra yurtdışında çalıştı.Fransa'da oynarken çalıştığı Türk yönetmen Mehmet Ulusoy,Türkiye'ye gelip tiyatro yapmak istediğini söyledi. Ona da kendisiyle gelmesini teklif etti. Böylelikle 2005 yılında Türkiye'ye gelmiş oldu. Şehir tiyatrosunda birkaç oyun oynadıktan sonra da İstanbul Halk Tiyatrosu'nda görev aldı. Türkçesi yeterli olmadığı için ilerletene kadar yönetmen yardımcılığı yaptı.

2007 yılında Türk rock grubu Malt'ın deprem klibinde oynadı.

2006 – 2007 sezonunda İstanbul Halk Tiyatrosu'nda "CanTarlası" adlı oyundaDolunay Soysert, Levent Üzümcü, Yıldıray Şahinler, Bahtiyar Engin ile birlikte oynadı.

2005 yılında Yönetmenliğini Aydın Bulut'un yaptığı, senaryosunu Nuran Devres'in yazdığı "Savcının Karısı" adlı dizide Gamze Özçelik, Şevket Çoruh,Ahmet Mekin, Tijen Par, Ahu Yağtu, Tamer Yiğit gibi oyuncularla beraber oynadı.

2008 yılında Selçuk Yöntem, Arsen Gürzap, Altan Erkekli, Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünü paylaştığı "Gölgesizler" adlı sinema filminde oynadı.

Ertan Saban, 2008 yılında "Başka Semtin Çocukları" adlı sinema filmindeMehmet Ali Nuroğlu, İsmail Hacıoğlu, Volga Sorgu, Eyşan Özhim, Bülent İnal, Avni Yalçın ile birlikte rol aldı.

Serdar Akar yönetmenliğinde Makedonya'da çekilen "Elveda Rumeli" adlı dizide Erdal Özyağcılar, Şebnem Sönmez, Tolgahan Sayışman, Gülçin Santırcıoğlu, Filiz Ahmet, Demet Akbağ, Ahu Türkpençe, Sinan Tuzcu ile birlikte rol aldı.

2014 yılında TRT tarafından çekilen "Büyük Sürgün Kafkasya" dizisinin başrollerinde Melis Birkan, Tolga Sarıtaş, Elif Atakan, Nilüfer Açıkalın, Alpay Kemal Atalan, Luran Ahmeti ve Ertan Saban rol almaktadır.

Ertan Saban'ın, iki yıl Belçika'da kanser tedavisi gören eşi İnci Saban 25 yaşındayken 6 Ağustos 2009 tarihinde vefat etti.

Ödülleri :

2008 - 4. Kaunos Altın Aslan Film Festivalinde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü- Başka Semtin Çocukları



Filmleri ve Dizileri :

2014 - Limonata (Sinema Filmi)

2014 - Büyük Sürgün Kafkasya (TV Dizisi)

2014 - Hatasız Kul Olmaz (dizi)

2013 - Görüş Günü Kadınları (dizi)

2013 - Benimle Oynar mısın? (Sinema)

2012 - Sakarya-Fırat (dizi)

2012 - Son Yaz Balkanlar 1912 (TV Dizisi)

2012 - Balkan Is Not Dead (Sinema)

2011 - Karakol - Herkes Adalet İster (dizi)

2011 - Bir Kadın Tanıdım (dizi)

2010 - Kılıç Günü (dizi)

2010 - Hayde Bre (Sinema)

2008 - Gölgesizler (Sinema)

2008 - Başka Semtin Çocukları (Sinema)

2007-2009 - Elveda Rumeli (dizi)

2006 - The Net (Sinema)

2006 - Sağır Oda (dizi)

2005 - Savcının Karısı (dizi)

2005 - Kontakt (Sinema)

2004 - Kako ubiv svetec (Sinema)

2003 - Sultan Makamı (dizi)

2003 - Kako los son (Sinema)