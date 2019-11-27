Kuruluş Osman Aygül Hatun ne zaman yaşadı? Buse Arslan Akdeniz kimdir?

ATV'nin fenomen dizisi olmaya hazırlanan Kuruluş Osman, bu akşam ikinci bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin ilk bölümüne gösterilen yüksek ilgi, yayın dönemi boyunca devam edecek gibi görünüyor. Bu bağlamda dizide rol alan oyuncular merakla araştırılırken özellikle dizinin oyuncu kadrosunda yer alan genç isimler hakkında yapılan araştırmalar, dizinin ilk bölümünün yayınlanmasıyla birlikte ağırlık kazandı. Dizinin oyuncu kadrosundaki merak edilen isimlerden Aygül rolündeki Buse Arslan Akdeniz'in yaşı, oyunculuk kariyeri ve diğer detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN AYGÜL HATUN KİMDİR?

Aygül, Osman Bey ile evlenmek istiyor. Osman Bey'in Bala Hatun ile evlenmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayacak olan karaktere Buse Arslan Deniz hayat veriyor.

BUSE ARSLAN AKDENİZ KİMDİR?

1992 İstanbul doğumlu Buse Arslan Akdeniz, tiyatro bölümü bölümünü bitirmiştir. Oyunculuk bölümünde master yapan 27 yaşındaki oyuncu, Akasya Durağı'nda canlandırdığı karakter ile tanınmıştı. Yalan Dünya, Benim Hala Umudum Var, Bizim Okul, Kertenkele, Kocamın Ailesi ve Aşk Yalanı Sever yapımlarında çeşitli roller üstlenen Buse Arslan Akdeniz, Ateş Böceği ve Kocaman Ailem yapımlarında da bulunmuştur.