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kim elendi? 29 Kasım Türkiye'de elenen isim kim oldu? Eleme gecesinde sürpriz...

Ekranların sevilen yarışması Türkiye'de elenen isim ve son bölümde yaşananlar merak edildi. Oyunların gittikçe zorlaştığı ve rekabetin kızıştığı yarışmada şefler hünerlerini sergilemeye devam ediyor. TV8’de yayınlanan yarışmada eleme potasında Güzide, Rıfat, Batuhan ve Kıvanç yer alıyordu. Porgramın sıkı takipçileri ‘’ Masterchef'te kim elendi?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Ödül oyunu için 57. bölümünde kırmızı takım ile mavi takım yarışmacıları haftanın elemesi öncesi bir saat içinde 100 kişilik bir tabildot hazırlamak için kıyasıya mücadele etti. Şefler yemeklerin tadına bakıp ödül oyununun birincisi açıkladı. Son bölümde heyecan dolu dakikalar yaşandı. Peki Mehmet Şef'ten elenen yarışmacıya sürprizi ne oldu? ? 'te bu hafta elenen isim kim oldu? Son bölümde neler oldu?

Giriş Tarihi: 30.11.2019 11:36 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 11:36
Masterchef kim elendi? 29 Kasım 2019 Masterchef Türkiye'de elenen isim kim oldu? Eleme gecesinde sürpriz...

TV8 ekranlarında yayınlanan eleme gecesinde heyecanlı dakikalar yaşandı. Dün akşamki eleme potasında Güzide, Rıfat, Batuhan ve Kıvanç yer alırken son ikiye Kıvanç ve Rıfat kalmıştı. Heyecan dolu son bölümde şef Mehmet Yalçınkaya'dan sürpriz bir hamle geldi. Mehmet Şef elenen isme iş önerdi. Programın sıkı takipçileri '' ?'' sorusuna yanıt aranıyor. Bu hafta wleme potasına giren Kıvanç, Batuhan, Rıfat ve Güzide, Somer Şef'in "Uskumru Dolması" adlı yemeğini yapmaya çalıştı. Yarışmacılar elenmemek için kıyasıya mücadele etti. Peki Masterchef kim elendi? 29 Kasım 'te elenen isim kim oldu? Son bölümde neler oldu?

MASTERCHEF KİM ELENDİ? 29 KASIM 2019 MASTERCHEF 'TE ELENEN İSİM KİM OLDU?

Masterchef Türkiye yarışmasında eleme heyecanı yaşandı. Haberimizde, Türkiye'de dün akşam elenen isim yer almaktadır.

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Masterchef kim elendi? 29 Kasım 2019 Masterchef Türkiye'de elenen isim kim oldu? Eleme gecesinde sürpriz...
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