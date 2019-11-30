Masterchef kim elendi? 29 Kasım 2019 Masterchef Türkiye'de elenen isim kim oldu? Eleme gecesinde sürpriz...

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef eleme gecesinde heyecanlı dakikalar yaşandı. Dün akşamki eleme potasında Güzide, Rıfat, Batuhan ve Kıvanç yer alırken son ikiye Kıvanç ve Rıfat kalmıştı. Heyecan dolu son bölümde şef Mehmet Yalçınkaya'dan sürpriz bir hamle geldi. Mehmet Şef elenen isme iş önerdi. Programın sıkı takipçileri '' Masterchef kim elendi?'' sorusuna yanıt aranıyor. Bu hafta wleme potasına giren Kıvanç, Batuhan, Rıfat ve Güzide, Somer Şef'in "Uskumru Dolması" adlı yemeğini yapmaya çalıştı. Yarışmacılar elenmemek için kıyasıya mücadele etti. Peki Masterchef kim elendi? 29 Kasım 2019 Masterchef 'te elenen isim kim oldu? Son bölümde neler oldu?

MASTERCHEF KİM ELENDİ? 29 KASIM 2019 MASTERCHEF 'TE ELENEN İSİM KİM OLDU?

Masterchef Türkiye yarışmasında eleme heyecanı yaşandı. Haberimizde, 29 Kasım Masterchef Türkiye'de dün akşam elenen isim yer almaktadır.