MasterChef'te tüm eleme kuralları değişti! 3 Aralık Salı akşamı MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de 3 Aralık Salı günü yayınlanan bölüm ile tüm eleme kuralları değişti. Dün akşam yayınlanan bölümde heyecan dolu ve bir o kadar duygusal anlar yaşandı. Zira, MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar Üsküdar'daki Engelsiz Yaşam Merkezi'ne konuk oldu. Burada eğitim gören kişilerden olan Tuana, söylediği türkü ile gerek yarışmacıların gerekse ekranları başında olan milyonların duygulanmasına neden oldu.

Öte yandan, mavi ve kırmızı takım üyeleri buradaki 11 engelli bireye yemek yaptı. Oylama sırasında ise beklenmedik bir şey yaşandı ve tadımlara bakan misafirlerden birisi her iki takıma da oy verdiği için oylar eşit çıkmış oldu. Yaşanan bu durumun akabinde ise, şefler tarafından herkesin eleme adayını belirleyecek oyuna katılması gerektiği açıklandı. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

3 ARALIK MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dün akşam tüm yarışmacıların girdiği eleme adayı belirleme oyununda Danillo Şef'in kış tüneli yemeği yapıldı. Yarışmacılar kıyasıya mücadele sergilerken; en iyi yemeği Batuhan yaptı. Ardından ise Cemre, Ekin, Güzide ve Alican geldi.

Yasin ve Rıfat eleme adayı potasına girerken; şefler ilk eleme adayı olarak Yasin'i açıkladı.

MASTERCHEF TAKIMLARI

Pazartesi günü kaptanlık için çöp şiş yapıldı. En iyi tabağı çıkaran Alican Mavi takım kaptanı oldu. Alican Kırmızı takımın kaptanlığına Cemre'yi seçti.

Mavi Takım: Alican (kaptan),Güzide, Rıfat, Ekin

Kırmızı Takım: Cemre (kaptan),Yasin, Batuhan