Fatih Altaylı ile Hande Sarıoğlu arasındaki tartışma gündeme damga vurmuştu. Ömer Bayram'ın gördüğü sarı kartın doğru olduğunu savunan Altaylı'ya; Sarıoğlu, Emre Belözoğlu örneğini verince stüdyoda gergin anlar yaşanmıştı. Bunun üzerine Fatih Altaylı, Sarıoğlu'na sert tepki göstererek programı terk etmişti.

Fatih Altaylı'nın kadın sunucuya davranışına sert tepki "Kadına şiddet tartışmaları gündeme geldiğinde..."

atv'de yayınlanan 'Son Durak' programında; Melih Altınok, Habertürk TV'de kendisine sorulan soruya sinirlenerek, sunucu Hande Sarıoğlu'na tepki gösterip canlı yayını terk eden Fatih Altaylı için "Herkesi köşesinde eleştiren Fatih Altaylı eleştiriye tahammül edemedi" dedi.

Fatih Altaylı, Hande Sarıoğlu ile tartıştı stüdyoyu terk etti

Sosyal medyada da çok konuşulan konular arasına giren olayda; Fatih Altaylı'nın Sunucu Hande Sarıoğlu'na "Ben burada sanki adaletsiz bir adamım ve ahlaksız bir adamım... Ahlaksızca kendi takımımı koruyorum... Emre Belözoğlu... Ben böyle biri değilim beni yanlış tanımışsın" dediği anlar ait video defalarca izlenerek paylaşılmıştı.