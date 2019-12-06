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534. bölüm fragmanı izle! "Tarık, Zeliha’yı eve kapatıyor!" İşte

Türk dizi tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri haline gelen 534. Bölümü ile seyircilerle buluşacak. Bu akşam Kanal D ekranlarında olacak dizinin izleyenleri şeklinde araştırmalar yapıyor. Tam 13 senedir yayınlanan dizi yeni oyuncuların eklendiği de geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Bu hafta; Mesut yaşadıklarına dayanamayıp intihar edeceği sırada silah tutukluluk yapıyor. Peki, Arka Sokaklar 534. Bölüm fragmanı neler oluyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 6.12.2019 17:10
Arka Sokaklar 534. bölüm fragmanı izle! Tarık, Zeliha’yı eve kapatıyor! İşte Arka Sokaklar 534. bölüm fragmanı

Arka Sokaklar 534. yeni bölüm fragmanı yayında! Yayınlandığı günden itibaren büyük izleyici kitlesinin sahibi olan dizi tam 13 yıldır ekranlarda kalmaya ve izlenmeye devam ediyor. Tarık, Zeliha'yı eve kapatmış, psikolojik baskı yapmaya devam etmektedir. Genç kızın dengesi iyice alt üst olmuş, yaşadıklarının şokundadır. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yine aksiyon dolu. Peki, Arka Sokaklar 534. Bölüm fragmanı neler olacak?

ARKA SOKAKLAR 534. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Arka Sokaklar 534. son bölüm ikinci fragmanı izle

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mesut yaşadıklarına dayanamayıp intihar edeceği sırada silah tutukluluk yapar. Tam Akif'in silahını aldığı sırada teröristler gelir ve Mesut ikisini de vurur. Bu sırada Cemaller çatışmaya devam ederken, Hamza kaçar. Mesut ise, hem psikolojik hem de fiziksel olarak kötü durumdadır.

Mesut ve Cemal ruhen yıkık olsalar da artık İstanbul'dalardır. Mesut, Selin'i ziyarete gider. Selin, Mesut'ta bir tuhaflık olduğunu fark eder.

Tarık, Zeliha'yı eve kapatmış, psikolojik baskı yapmaya devam etmektedir. Genç kızın dengesi iyice alt üst olmuş, yaşadıklarının şokundadır.

Pınar'ın ikiz bebekleriyle ilgili sıkıntıları vardır. Bebeklerden birinin sağlık açısından alınması gereklidir; ancak, Pınar istemez.

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Arka Sokaklar 534. bölüm fragmanı izle! "Tarık, Zeliha’yı eve kapatıyor!" İşte Arka Sokaklar 534. bölüm fragmanı
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