Çukur 3.sezon 12.bölümde şok gelişme! Kemal ölüyor mu? Çukur 3.sezon 12.bölüm fragmanı izle!

Ay yapım imzalı Çukur 3.sezon 12.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Pazartesi akşamlarının aksiyon dolu dizisinde bu hafta Uğur Yıldıran (Kemal) vurulma sahnesi herkesi şoke ediyor. Yamaç'ın önüne geçen Kemal kurşunların ana hedefi oluyor. Çukur yeni bölüm fragmanında heyecan tavan yapıyor. Koçovalılar'ın en yakın adamlarından birinin vurulması mahallede yıkıma sebep oluyor. Peki, Uğur Yıldıran (Kemal) ölüyor mu? İşte Çukur 3. Sezon 12.bölüm fragmanı ve tüm merak edilenler…

ÇUKUR 3. SEZON 12. SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Çukur 3. sezonun 12.bölümü 9 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Haberimizde, Çukur yeni bölüm fragmanını izleyebilir, yayınlanacak bölüm hakkında detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

Azer'i karşısında bulan Yamaç'ın elindeki silahları atarak adeta ölüme yürüdüğü tanıtımda, Yamaç'ın önüne geçen Kemal vuruluyor. Kemal'in vurulmasıyla büyük bir şok yaşayan Yamaç, kollarında tuttuğu Kemal'in "Kardeş miyiz, can mıyız, tek miyiz!" sözleri üzerine gözyaşlarına hakim olamıyor.

Çukur 3. sezon 12. son bölüm üçüncü fragmanı izle!

Yamaç'ı, Timsah'ın saldırısından kurtaran gizemli isim merak konusu olacak. Vartolu'nun hamlesiyle Koçovalı kardeşler yeniden bir araya gelecek. Çukur'a kardeşini almaya giren Azer karşısında beklemediği birini bulacak. Aliço'nun yardımıyla Çukurlu kadınları kurtarmaya giden Kemal ve Metin büyük bir tehlikeyle karşılaşacak.

Kardeşine karşılık Çukur'dan Kemal'i alan Azer ve Koçovalıların karşılaşması merakla beklenecek. Koçovalı kadınlar mahallede olanları takip ederken Saadet'in alacağı sürpriz karar herkesi şaşırtacak. Babasının katilini bulmak için gitmeye kararlı olan Vartolu'yla Yamaç'ın yüzleşmesi duygusal anlar yaşatacak. Çukur'un en sevilen karakterlerinden birinin sürpriz bir şekilde Çukur'a veda edeceği bölüm nefesleri kesecek.