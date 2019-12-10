Azize bugün var mı? Azize yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Azize dizisi 3.son bölüm ile geçtiğimiz Salı ekranlara gelmişti. Dizinin 4.bölüm fragmanı yayınlandı ancak Salı akşamları ekrana gelmeyecek. Dizinin hayranları arama motorlarında konu ile ilgili araştırma yapmaya başladılar. Peki; Azize neden yok? Azize yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek?

AZİZE YENİ BÖLÜM YOK MU?

4. Bölümü ile bu akşam ekrana gelmesi beklenen Azize'nin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Alınan karar ile Azize'nin yayın günü değişti. Salı akşamları ekrana gelen Azize artık cumartesi akşamları yayınlanacak.

AZİZE 4.BÖLÜM FRAGMAN

Azize 4. bölüm ikinci fragmanı izle!

AZİZE 4.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azize, Kartal'a gerçekleri anlatıyor mu? Azize yeni gününde, Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!

Kartal ve Azize arasındaki buzlar yavaş yavaş erimektedir. Kartal'ın açık yürekliliği Azize'yi etkiler. Kartal, Azize'ye o can alıcı soruyu sormakta sakınca görmez. Gerçekleri öğrenmek istemektedir. Azize konuya ailesini anlatmakla başlar. İkili artık yolun sonuna geldiklerini düşünmektedir.

Öte yandan Balkan kendine gelir. Balkan'ın kendine gelmesi pek çok şeyin habercisidir. Ortalık karışır. Ailesine karşı Azize'yi savunan Kartal hislerini açıklar. Azize ve Kartal arasında neler olacak?