Çukur 80.bölümde neler oldu? Çukur 3. sezon 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur son bölüm bu akşam Show TV ekranlarında yayınlandı. Aksiyon dolu sahneleriyle başladığı günden bu yana izleyicilerini ekran başına kilitleyen dizide bu hafta Mahalleye gelen tanıdık bir isim Koçovalılara hiç beklemedikleri bir destek sağlayacak. Yamaç ve Nehir arasında yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç'ı bir süre uzaklaştırıyor. Dizi sona erdikten hemen sonra ise bir sonraki hafta yaşanacak olaylar oldukça merak edilirken Show TV tarafından yayınlanacak olan tanıtım için bu haberimizi hazırladık. Peki, Çukur 3. Sezon 14. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur yeni bölüm fragmanında neler oluyor? İşte detaylar…

ÇUKUR 81. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV ekranlarında yayınlanan dizinin sona ermesinin ve kanalın fragmanı yayınlamasının hemen ardından haberimizin içerisinden Çukur yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.

ÇUKUR SON BÖLÜM NELER YAŞANDI?

Yamaç'ın yapacağı hamlenin ardından harekete geçen Azer bulduğu desteklerle Çukur'un karşısına daha güçlü çıkacak. Azer'in saldırısı karşısında Yamaç'ın ne yapacağı merakla beklenecek. Mahalleye gelen tanıdık bir isim Koçovalılara hiç beklemedikleri bir destek sağlayacak. Yamaç ve Nehir arasında yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç'ı bir süre Çukur'dan uzaklaştıracak. Vartolu ve Medet'in aksiyon dolu Almanya macerası ise izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Azer ve Yamaç'ın arasında giderek yükselen gerilim ise bir Koçovalı'nın daha hayatını tehlikeye atacak.

ÇUKUR 79. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç'ı Timsah'ın saldırısından kurtaran gizemli kişinin merak uyandırdığı bölümde tuzağa düşen Koçovalı kardeşler, Vartolu'nun yardımıyla yeniden bir araya geldi. Çukurun kızlarını kurtarmak için Aliço'nun dediği adrese giden Kemal ve Metin büyük bir tehlikeyle karşılaştı. Çukur'un kızlarını bulan kardeşler, kızları kurtardı fakat Kemal, Azer'e yakalandı. Kardeşi Kadir'e karşılık Çukur'dan Kemal'i alan Azer ile Koçovalıların karşılaşmasında nefesler tutuldu. Kemal-Kadir değiş tokuşunda gerilim yükselse de Koçovalılar Kemal'i, Azer ise kardeşi Kadir'i geri aldı.