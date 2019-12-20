Bilal Sonses kimdir? Bilal Sonses kaç yaşında ve nereli?

Bilal Sonses kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İstanbul'un Fatih ilçesinde doğan Sonses, lise eğitimini tamamlayan Bilal Sonses daha sonrasında "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde" Ön Lisans programı ile 2 yılda eğitimini tamamlamıştır. Son olarak "Neyim Olacaktın?" şarkısı ile büyük yankı uyandıran genç yarışmacı sosyal medyada mecralarında adından sıkça söz ettiriyor. Peki Bilal Sonses kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Bilal Sonses biyografisi ve hakkında merak edilenleri…

BİLAL SONSES KİMDİR?

Bilal Sonses, 28 Ekim 1989 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokul ve lise eğitimini Fatih'te tamamlayan Sonses turizme olan merakından dolayı "Mehmet İhsan Mermerci Turizm Otelcilik Lisesi'ne" kayıt olmuştur. Lise eğitimini tamamlayan Bilal Sonses daha sonrasında "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde" Ön Lisans programı ile 2 yılda eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitimini ise "Düzce Üniversitesi'nde" sürdürmeye devam etmektedir.

Başarılı genç popçunun boyu 1,76 m dir ve Türk erkekleri için ideal boydadır. Sonses'in kilosu ise boyuyla orantılı olarak 70 tir.

Bilal Sonses, hayatını değiştirecek olan YouTube'da 2015 yılında kendi isminde bir kanal açmıştır. Bu YouTube kanalına kendi bestelerini yüklemiş ayrıca söylediği cover parçaların videolarını da yüklemiştir. Bu videolar ile tanınmaya başlayan yakışıklı şarkıcı, Ayla Çelik'in Bağdat isimli parçasını seslendirdiği videoyu Youtube hesabında yayınlayınca olan oldu ve Bilal Sonses tüm Türkiye tarafından tanınan ve beğenilen bir şarkıcı oldu. Genç şarkıcının Bilal Sonses isimli YouTube kanalının 1 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır. Daha sonra Sonses, Netd müzikle yaptığı anlaşma ile 'Son olarak iki kelime' adlı şarkısı bu kanalda yayınlanmış ve kendi rekorunu kırarak ilk haftasında 1 milyon'dan fazla dinlenmeyi başarmıştır.

Son olarak "Neyim Olacaktın?" şarkısı ile büyük yankı uyandıran genç yarışmacı sosyal medyada da kendinden sıkça söz ettiriyor.

BİLAL SONSES ŞARKILARI:

Öpesim Var (2017)

İçimdeki Sen (2018)

Sen Aldırma (2019)

İkimiz de Bilemedik (2019)

Neyim Olacaktın (2019)