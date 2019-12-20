MasterChef’te kim elendi? 20 Aralık MasterChef 72. bölümde elenen yarışmacı belli oldu mu? Yarışmada sürpriz gelişme!

Televizyon ekranlarının beğenilerek izlenen yarışma programı MasterChef'te, geçtiğimiz bölümlerde ödül oyunu ve kaptanlık oyunlarının oynanmasının ardından eleme potasına 3 yarışmacı için heyecanlı anlar yaşanacak. Öte yandan yarışmada bir ilk gerçekleştirilerek O Ses Türkiye yarışması jüri üyeleri de yarışmaya dahil olarak mutfakta ter dökecek. Öte yandan eleme gecesi nedeniyle potaya giren üç yarışmacı arasından birisi elenerek programa veda edecek. Bu gelişmenin ışığında programın sıkı takipçileri ve ilk kez izleyen vatandaşlar MasterChef'te kim elendi? Şeklindeki sorularla araştırmalarını sürdürmeye yoğun şekilde devam ediyor. Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte tüm detaylar…

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 20 ARALIK MASTERCHEF 72. BÖLÜMDE ELENEN YARIŞMACI BELLİ OLDU MU?

MasterChef 72. yeni bölümünde hangi yarışmacının elendiğine ve diğer tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…