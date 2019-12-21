Hercai 26.son bölüm izle ATV’de yayınlandı mı? Hercai 27.bölüm fragmanı yayında mı?

Hercai 26.son bölümü ile izleyicisini ekrana kilitledi. ATV'nin sevilen dizisinin son bölümünde Miran ve Reyyan arasındaki buzlar eridi. Şadoğlu konağında ise yaptıklarının ortaya çıkmasından sonra Nasuh'un cezasını kestiği Yaren, bu cezadan kurtulmak için düşmanla iş birliği yapar. Azize'nin ise zor durumda olması şaşkına çevirir. Haberimizden, Hercai 26.bölüm tamamında yaşanan ayrıntılara erişebilirsiniz. 27. bölüm fragmanı da yayınlandığı anda haberimizde olacak! İşte sevilen dizi Hercai 26. son bölüm tamamında yaşananlar!

ATV ekranlarının vazgeçilmez dizisi Hercai 26.son bölümü yayınlandı. İşte son bölümde yaşanan tüm detaylar

HERCAİ 26.BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Ben seni çok sevdim..."

Her şeyin başladığı yerde bir daha ayrılmamak üzere birbirlerine söz veren Reyyan ve Miran için yeni bir dönemin kapıları açılırken, Miran'ın geçmişi de değişmeye başlar. Bunca yıl Miran bir gün gelecek umuduyla, acılarını kalbine gömen Şükran'ın ortaya çıkması, Azize Aslanbey'in değiştirdiği geçmişin gerçeklerini ortaya çıkaracak mı?

Şadoğlu konağında ise yaptıklarının ortaya çıkmasından sonra Nasuh'un cezasını kestiği Yaren, bu cezadan kurtulmak için düşmanla iş birliği yapar. Konaktaki itibarını kaybeden Yaren, acaba bu hamlesiyle eski dokunulmazlığını geri kazanabilecek midir? Diğer yandan Aslanbey konağındaki sessiz savaş devam ederken, Miran'ın kendisinden uzaklaştığını gören Azize Aslanbey, kaybettiği güveni kazanmak için harekete geçer ancak Azize daha büyük bir fırtınanın geldiğinde habersizdir.

Hercai 27.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanınca haberimize eklenecektir.