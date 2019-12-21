Masterchef Alican kimdir? Masterchef yarışmacısı Alican Sabunsoy nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilenler…

Sevilen yarışma MasterChef Türkiye'nin 72. bölümünde eleme potasındaki 3 yarışmacı için zorlu bir gece yaşanacak. Geçtiğimiz programlarda yapılan oyunlarda Alican, Batuhan ve Ekin eleme potasına giren isimler oldu. Bu gelişmelerin ardından programın takipçileri eleme potasındaki yarışmacı Alican Sabunsoy'a ilişkin bilgileri merak ederek arama motorlarında Masterchef Alican Sabunsoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, Masterchef Alican Sabunsoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte tüm detaylar…

MASTERCHEF ALİCAN KİMDİR? MASTERCHEF ALİCAN SABUNSOY NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Alican Sabunsoy'a ilişkin tüm detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;