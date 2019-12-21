Masterchef Batuhan Bayır yarışmadan elenen kişi oldu! Masterchef Batuhan Bayır kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Sevilen ve en çok izlenen yarışma programlarından biri haline gelen MasterChef'te bu akşam yapılan eleme oyununda başarısız olan Batuhan Bayır elenmesinin ardından binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Programın favori yarışmacıları arasında olan ve izleyiciler tarafından birinci olacağı konuşulan yarışmacının elenmesi herkesi şoke ederken internet üzerinden Masterchef Batuhan kimdir, kaç yaşında? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Masterchef'ten elenen Batuhan Bayır kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

MASTERCHEF YARIŞMASINDAN ELENEN BATUHAN BAYIR KİMDİR?

Batuhan Bayır, 22 yaşındadır. Masterchef Batuhan, yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Batuhan Bayır'ın mesleği aşçılık.

Türkiye'de birçok şefle çalışıp ve birçok restoranda çalışıp deneyim kazanan Batuhan Bayır, şimdilerde Alancha Restorantta Executive Cheflik yapıyor.

Batuhan, İzmir'de 6 ay çalıştığı Diplome De Cuisine eğitimi sonrası Atelier Kemal Demirasal'da çalışarak Alancha restaurantını açtı.

Elenmesinin ardından Masterchef'in favori yarışmacısı sosyal medya hesabından bir paylaşımla veda etti... İşte o paylaşım;