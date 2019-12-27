Bir Zamanlar Çukurova 51.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 50.son bölüm ATV’de yayınlandı!

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 50.bölüm ardından 51.bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Perşembe akşamları izleyicisini ekran başına kilitleyen dizinin son bölümünde heyecan yine zirvede yaşandı. Dün akşamki son bölümde Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu öğrenmek, artık Züleyha'ya karşı önlenemez bir öfke yansıtmasına ve dizide beklenmedik gelişmeler yaşanmasına sebep olacaktır. Heyecan dolu son bölümde Demir ve Yılmaz yine birbirlerine öfke doluydu. Dizinin sıkı takipçileri '' Bir Zamanlar Çukurova 51.bölüm fragmanı izle'' şeklinde araştırmaya başladı. Peki Bir Zamanlar Çukurova 51. bölüm fragmanı yayında mı? Bir Zamanlar Çukurova 50.son bölüm ATV'de yayınlandı!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 51.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

ATV'nin vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova 51.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

50 haftadır aşkın sınırsız, kavganın ölümüne yaşandığı Çukurova'da kaderi değişenler ve kaderi değiştirenler Perşembe gecelerinin vazgeçilmezi olarak ekrandalar!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 50. BÖLÜM (26 ARALIK 2019 PERŞEMBE) ORTAYA ÇIKAN BÜYÜK SIR ÇUKUROVA'YI SARSTI!

MÜJGAN ARTIK ZÜLEYHA'NIN BÜYÜK SIRRINI BİLİYOR!

Sabahattin ve Züleyha dertleşirken yan odaya malzeme almaya giren Müjgan her şeyi duymuştur. Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu öğrenmek, artık Züleyha'ya karşı önlenemez bir öfke yansıtmasına neden olacaktır!

Müjgan bu sırla yaşamaya çalışırken, Yaman Holding'in 35. Kuruluş yıldönümünde Züleyha, Demir ve Hünkar, birlikte Çukurova'lıları ağırlar ve gazeteler mutlu aile tablosunun boy boy fotoğraflarını yayınlar.

Geceye davet edilmeyen Şermin ve yanlışlıkla davet edilen Hatip ve Naciye de orada olacaktır! Şermin babasının adı anılmadığı için öfke kusmaya gelmiştir ama Naciye'nin öfkesini hesap edememiştir!

DEMİR VE HÜNKAR İHALENİN, FEKELİ VE YILMAZ İSE YENİ BİR ORTAKLIĞIN PEŞİNDE!

Fekeli ve Hünkar'ın kıyılamayan nikahının dedikodusu halen Çukurova'da gündemin üst sıralarında yer alsa da, iki taraf da konuyu tamamen kapatmıştır. Hünkar ve Demir'in arası düzelmemiş bile olsa, iş için birlikte hareket etmek işlerine gelir. Büyük bir ihale için, mal toplamaya başlarlar. Fekeli ve Yılmaz ise İtalyan'lar ile bir ortaklık peşindedir. Bu ortaklık ile tüm Çukurova'nın sulama işini almayı planlarlar. Ancak, Hatip'in Şermin vasıtasıyla öğrenip getirdiği bir bilgi, Yılmaz ve Fekeli'ye büyük bir kazancın kapısını açar! Üstelik onlara açılan kapı, Demir ve Hünkar'ın yüzüne kapanacaktır.