Atiye dizisindeki sahneleri ile adından söz ettirmeyi başaran Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun kaç yaşında ve nerelidir?

Küçük yaşlardan itibaren tiyatrolarda rol almaya başlayan Melisa Şenolsun dün akşam Netflix'te yayınlanmaya başlayan Atiye dizisindeki performansı ile adından oldukça söz ettirdi. Başarılı performansının dışında güzelliği ile de beğenilen isim geçtiğimiz haftalarda da Los Angeles'ta düzenlenen bir ödül töreninde de giydiği kıyafetle çok konuşulmuştu. Trend olan isim vatandaşlar ve hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Bu bağlamda; Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun kaç yaşında ve nerelidir?

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun olmuştur. 20 yaşında olan genç oyuncunun Efecan Şenolsun adlı bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Melisa Şenolsun'un boyu 1.70 cm, kilosu ise 59 kilodur.

6 yaşından itibaren tiyatrolarda rol almaya başlayan Melisa Şenolsun ablası sayesinde tiyatroya adım atmıştır. Ablasının tiyatro gösterisini izlemeye giden Melisa Şenolsun ablası gibi oyuncu olmaya karar vermiştir. 7 sene boyunca jimnastik ve bale kurslarına giden Melisa Şenolsun sporla iç içedir. Melisa Şenolsun'un saçları sarı, gözleri ise yeşildir.