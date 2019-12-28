beIN Sports 28 Aralık 2019 yayın akışı! beIN Sports 1,2,3,4 yayın akışı bilgisi ve maçlar

Hafta sonunun gelmesi ile beraber beIN Sports yayın akışı da oldukça merak ediliyor. Zira, ilgili platform üzerinden spor müsabakalarını takip etmek isteyen vatandaşlar için çeşitli maçlar yayınlanıyor. Bu da, Bein Sports 1,2,3,4 yayın akışı listesinin en çok araştırılanlar arasında öne çıkmasına neden oluyor. Peki, 28 Aralık 2019 beIN Sports'ta bugün neler, hangi maçlar var?

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 28 ARALIK 2019

08:45 Beşiktaş - Gençlerbirliği

10:45 Süper Lig Maç Sonu

12:00 Taraftar

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

14:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

15:30 UEFA Avrupa Ligi Goller

16:00 Dünden Bugüne: Trabzonspor - İM Kayserispor

16:30 Süper Lig Maç Önü

17:30 Trabzonspor - İM Kayserispor (C)

19:30 Süper Lig Maç Önü

20:00 Galatasaray - Antalyaspor (C)

22:15 Süper Lig Maç Sonu

BEIN SPORTS 2 YAYIN AKIŞI

8:45 Adanaspor - F.Karagümrük

10:30 Özel Röportaj: D.Beckham

10:45 Özel Röportaj: J.Klopp & A.Wenger

11:00 Gamer

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

12:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği

13:45 Adanaspor - F.Karagümrük (Özet)

14:00 UEFA Avrupa Ligi Goller

14:35 Maç Başlıyor

15:00 MKE Ankaragücü - Y.Denizlispor (C)

17:00 Maç Sonu

17:15 Maç Başlıyor

17:30 M.Başakşehir - Kasımpaşa (C)

19:30 Maç Sonu

20:00 Spor ve Sağlık

21:00 Gamer

21:30 Dünden Bugüne: Ç.Rizespor - Fenerbahçe

22:00 İyi Akşamlar İstanbul

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

BEIN SPORTS 3 YAYIN AKIŞI

09:15 BCL Maç Özetleri

10:00 Haber Basketbol

10:15 Eurocup Maç Özetleri

11:00 Euroleague

12:30 Haber Basketbol

12:45 BCL Maç Özetleri

13:30 Anne Panther (Belgesel)

14:00 Haber Basketbol

14:15 NBA Maç Özetleri

14:30 Eurocup Maç Özetleri

15:15 BCL Maç Özetleri

16:00 Haber Basketbol

16:15 Barcelona - Olimpiakos

18:00 Haber Basketbol

18:15 Fenerbahçe Beko - Valencia

20:00 Maç Sonu

20:30 Euroleague

22:00 Euroleague Maç Özetleri

22:15 A.Efes - M.Tel Aviv

BEIN SPORTS 4 YAYIN AKIŞI

08:45 Leeds Utd - P.North End

10:30 İngiltere Lig Kupası Maç Özetleri

11:00 This is Paris

11:30 Serie A Full Impact

12:00 Monterrey - Al Hilal

13:45 Liverpool - Flamengo

16:15 İngiltere Lig Kupası Goller

16:30 EFL Championship Maç Özetleri

17:00 Serie A Maç Özetleri

17:45 Özel Röportaj: J.Klopp & A.Wenger

18:00 Ligue 1 Maç Özetleri

19:00 Madalya Yolu

20:00 Spor Akademisi

21:00 EFL Championship Maç Özetleri

21:30 Ligue 1 İlk Yarının Ardından

22:00 Spor ve Sağlık

23:00 Serie A İlk Yarının Ardından