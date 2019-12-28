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beIN Sports 28 Aralık 2019 yayın akışı! beIN Sports 1,2,3,4 yayın akışı bilgisi ve maçlar

Hafta sonunu evde geçirmeyi düşünen vatandaşlar, 28 Aralık 2019 Cumartesi günü beIN Sports yayın akışı bilgisini merak ediyor. Bilindiği gibi, 1,2,3,4 kanalları üzerinden gerek Süper Lig gerekse İngiltere ve çeşitli dünya ligleri karşılaşmaları canlı izlenebiliyor. Peki, 28 Aralık 2019 beIN Sports yayın akışında bugün neler, hangi maçlar var? İşte, Bein Sports 1,2,3,4 yayın akışı...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 12:50
beIN Sports 28 Aralık 2019 yayın akışı! beIN Sports 1,2,3,4 yayın akışı bilgisi ve maçlar

Hafta sonunun gelmesi ile beraber beIN Sports yayın akışı da oldukça merak ediliyor. Zira, ilgili platform üzerinden spor müsabakalarını takip etmek isteyen vatandaşlar için çeşitli maçlar yayınlanıyor. Bu da, Bein Sports 1,2,3,4 yayın akışı listesinin en çok araştırılanlar arasında öne çıkmasına neden oluyor. Peki, 28 Aralık 2019 beIN Sports'ta bugün neler, hangi maçlar var?

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 28 ARALIK 2019

  • 08:45 Beşiktaş - Gençlerbirliği
  • 10:45 Süper Lig Maç Sonu
  • 12:00 Taraftar
  • 13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
  • 14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
  • 14:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
  • 15:30 UEFA Avrupa Ligi Goller
  • 16:00 Dünden Bugüne: Trabzonspor - İM Kayserispor
  • 16:30 Süper Lig Maç Önü
  • 17:30 Trabzonspor - İM Kayserispor (C)
  • 19:30 Süper Lig Maç Önü
  • 20:00 Galatasaray - Antalyaspor (C)
  • 22:15 Süper Lig Maç Sonu

BEIN SPORTS 2 YAYIN AKIŞI

  • 8:45 Adanaspor - F.Karagümrük
  • 10:30 Özel Röportaj: D.Beckham
  • 10:45 Özel Röportaj: J.Klopp & A.Wenger
  • 11:00 Gamer
  • 11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
  • 12:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği
  • 13:45 Adanaspor - F.Karagümrük (Özet)
  • 14:00 UEFA Avrupa Ligi Goller
  • 14:35 Maç Başlıyor
  • 15:00 MKE Ankaragücü - Y.Denizlispor (C)
  • 17:00 Maç Sonu
  • 17:15 Maç Başlıyor
  • 17:30 M.Başakşehir - Kasımpaşa (C)
  • 19:30 Maç Sonu
  • 20:00 Spor ve Sağlık
  • 21:00 Gamer
  • 21:30 Dünden Bugüne: Ç.Rizespor - Fenerbahçe
  • 22:00 İyi Akşamlar İstanbul
  • 23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

BEIN SPORTS 3 YAYIN AKIŞI

  • 09:15 BCL Maç Özetleri
  • 10:00 Haber Basketbol
  • 10:15 Eurocup Maç Özetleri
  • 11:00 Euroleague
  • 12:30 Haber Basketbol
  • 12:45 BCL Maç Özetleri
  • 13:30 Anne Panther (Belgesel)
  • 14:00 Haber Basketbol
  • 14:15 NBA Maç Özetleri
  • 14:30 Eurocup Maç Özetleri
  • 15:15 BCL Maç Özetleri
  • 16:00 Haber Basketbol
  • 16:15 Barcelona - Olimpiakos
  • 18:00 Haber Basketbol
  • 18:15 Fenerbahçe Beko - Valencia
  • 20:00 Maç Sonu
  • 20:30 Euroleague
  • 22:00 Euroleague Maç Özetleri
  • 22:15 A.Efes - M.Tel Aviv

BEIN SPORTS 4 YAYIN AKIŞI

  • 08:45 Leeds Utd - P.North End
  • 10:30 İngiltere Lig Kupası Maç Özetleri
  • 11:00 This is Paris
  • 11:30 Serie A Full Impact
  • 12:00 Monterrey - Al Hilal
  • 13:45 Liverpool - Flamengo
  • 16:15 İngiltere Lig Kupası Goller
  • 16:30 EFL Championship Maç Özetleri
  • 17:00 Serie A Maç Özetleri
  • 17:45 Özel Röportaj: J.Klopp & A.Wenger
  • 18:00 Ligue 1 Maç Özetleri
  • 19:00 Madalya Yolu
  • 20:00 Spor Akademisi
  • 21:00 EFL Championship Maç Özetleri
  • 21:30 Ligue 1 İlk Yarının Ardından
  • 22:00 Spor ve Sağlık
  • 23:00 Serie A İlk Yarının Ardından

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