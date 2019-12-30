Göbeklitepe nerede, hangi ilimizde? İşte, Dünyanın ilk tapınağı Göbekli tepe ile ilgili merak edilenler!

Göbekli tepe nerede sorusu Atiye dizisi izleyicileri tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Tanıtım filmi ve afişleriyle bile gündemdeki yerini alan Netflix dizisinin başrollerinde oldukça ünlü oyuncular yer alırken Beren Saat, Melisa Şenolsun, Mehmet Günsür gibi isimler dikkat çekiyor. Dizide yer alan olay sahneler ile bugünün gündem konuları arasında yerini alan dizi ile ilgili olarak internet üzerinden Atiye dizisi nerede çekiliyor, Göbeklitepe nerede? Şeklindeki sorular merak konusu haline geldi. Peki, Göbeklitepe nerede, hangi ilimize bağlı? İşte sonraki bölümlerinde Nemrut'ta da çekimleri yapılacak olan Netflix dizisi Atiye'nin çekildiği yer ile ilgili detaylar…

ATİYE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Anadolu topraklarından geçerek İstanbul'dan Göbeklitepe ve Nemrut'a uzanan bir hikaye anlatan dizide geçmişle gelecek, ruhsal olanla gerçek olan, keşifle dönüşüm iç içe geçiyor.

GÖBEKLİ TEPE NEREDE?

Şanlı Urfa'ya 15 km uzaklıkta olan bu arkeolojik site üzerinde yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan sonuç çok şaşırtıcı, Göbeklitepe günümüzden tam 12.000 yıl önce inşa edilmiş.

Arkeolojik olarak Çanak Çömlek Öncesi Neolitik A Dönemine (M.Ö 9.600 – 7.300) ait olan Göbeklitepe'de, bir tepe üzerine inşa edilmiş çok sayıda yuvarlak biçimli yapı bulundu. 1995 yılında arkeolog Prof. Klaus Schmidt tarafından Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün desteğiyle başlayan kazılar sonucu elde edilen verilere göre bu yapılar yerleşim amaçlı kullanılmamışlar. Göbeklitepe'de bulunan henüz sadece altı tanesi gün ışığına çıkarılmış, toplam 20 adet olduğu belirlenen bu üzeri açık yapıların dini amaçlı yapılmış olduğu biliniyor, yani bu yapılar dünyanın ilk tapınakları. Taş devrinden kalma bu tapınakların yapılış biçiminde ortak bir özellik göze çarpıyor, T biçiminde sütunlar ile çevrilmiş bu tapınakların merkezinde iki T biçiminde sütun karşılıklı olarak yer alıyorlar.

GÖBEKLİ TEPE'NİN HİKAYESİ NE?

Bir çobanın hayvanlarını otlatırken bulduğu Göbeklitepe, dünyanın en eski arkeolojik keşfi. Bugüne kadar yalnızca yüzde 5'i gün yüzüne çıkarılabilmiş. Hakkında pekçok iddia, söylenti ve modern-efsaneler mevcut.

Hazreti İbrahim'in Tapınağı olduğunu, Sirius'a tapmak için inşaa edildiğini, henüz bütün sırları aydınlatılamayan Stonehenge ile paralel ve benzer bir inanç olduğunu söyleyen arkeolog, tarihçi, astronomlar var. Sümerler'den kaldığını savunanlar da çıktı fakat Sümer teorisi yapılan tarihleme ile uyuşmuyor.

Göbeklitepe'deki tapınağın henüz kazılmayan Karahantepe, Sefertepe ve Hamzantepe'deki tapınaklarla birlikte bir dörtlü olduğunu savunan tarihçiler de mevcut. Kemik bulunamamasının nedenini mezar geleneği olmamasına ve ölülerin "Güneşe gömülmesi" yani açık havaya bırakılan cesetlerin yırtıcı kuşlarca yenildiği kuşların göğe yükseldiğinde ölülerin ruhlarının da göğe yükseldiğine inanıldığını savunan tarihçiler bulunuyor.

Göbeklitepe için dünyanın en eski tapınağı, "Dinin doğdu yer" ve hatta "Cennet Bahçesi" (Aden Bahçesi) deniliyor. Tarih kitaplarını tamamen değiştirdiği gerçek ama "Cennet Bahçe"si olabilir mi?

Kazıları yöneten Alman Arkeolog Klaus Schmidt, "Tüm kanıtlar gösteriyor ki burası insanlığın doğduğu yer. Göbekli Tepe, Adem'le Havva'nın yaşadığı Cennet Bahçesi'ndeki bir tapınaktı" açıklamasıyla bütün ilgi çekmeyi başarmıştı.

Cennet Bahçesi Harran Ovası'nın tepesinde olmasa bile yepyeni bir tartışma başladı. Bunun arkasından popüler kültür ürünü roman, belgesel ve hatta komplo teorileri ortaya çıktı. Örneğin Tapınak Şövalyeleri'nin kutsal kaseyi yüzyıllar sonra dönüp oraya sakladığı gibi söylentiler de var.

Alman arkeolog Schmidt, kutsal kitaplarda yer alan Adem ile Havva'nın kovulduğu Cennet Bahçe'sini Şanlıurfa'da olduğunu iddia ediyor. Göbekli Tepe'nin kutsal kitaplarda tasvir edilen yer olduğunu ileri süren arkeolog Klaus Schmidt, bulguların bunu ispatladığını savunuyor.

Schmidt, 14 bin yıl öncesine ait buluntulardan yola çıkıp Adem ile Havva'nın yasak elma ağacının meyvesinden yiyerek kovuldukları yerin "Göbekli Tepe" olduğunu ileri sürüyor.

NEMRUT NEREDE?

Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nde 2150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı yamaçlarında hükümdarlık yapmış olan Kommagene Kralı I. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için yaptırdığı mezarı, anıtsal heykelleri ve benzersiz manzarası ile Helenistik Dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Anıtsal heykeller doğu, batı ve kuzey teraslarına yayılmıştır. Doğu terası kutsal merkezdir ve bu nedenle en önemli heykel ve mimari kalıntılar burada bulunmaktadır. İyi korunmuş durumdaki dev heykeller kireçtaşı bloklarından yapılmıştır ve 8-10 metre yüksekliktedir. Varlığı bilinmekle beraber kral mezarı, henüz keşfedilememiştir.