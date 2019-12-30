Sefirin Kızı 3.bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı yeni bölümde Nare ve Sancar arasında neler oluyor?

Pazartesi akşamları ekrana gelen Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümünden itibaren ilgi görmeye başlayan dizinin çarpıcı sahneleri oldukça konuşulurken diziyi takip edenler Sancar ve Nare'nin kızı Melek'e ne olacağını merakla bekliyorlar. Yeni bölümde Sefir, Melek'i kaçıracak ve Sancar ve Nare kızlarının peşinden gidecekler. Bu yolculuk kendilerinden kaçamadıkları anılarını da onlara hatırlatacak. Peki; Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? Sefirin Kızı 3.bölüm fragmanı yayınlandı!

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nare ve Sancar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler.

Sefir, Melek'i kaçırınca Sancar'la Nare kızlarının peşinden Podgoridsa'ya giderler. Kendilerini bambaşka bir dünyada bulunca herkesi geride bırakırlar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler ve kaderden bir gün ile bir gece çalarlar. Kimi zaman birlikte oldukları bir rüyadır bu yolculuk, kimi zaman kızlarını aradıkları bir kabus. Bir yandan kaçamadıkları anılarla, bir yandan ortaya çıkan gerçeklerle ama en çok da kendileriyle savaştıkları bir serüven...

Bir başka hayatta bıraktıkları Gediz kalbinde keşfettiği gerçekle yüzleşirken, Menekşe iki sevdalıyı gurbette birlikte düşünmeye dayanamaz ve oyununu değiştirir. Sancar rüyasından uyanır, yüreğindeki sevda ateşini söndürmek için hem kendini hem Nare'yi yakar. Destan asıl şimdi can vermiştir.

SEFİRİN KIZI 3.BÖLÜM FRAGMAN

Sefirin Kızı 3. bölüm fragmanı