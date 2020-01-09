Recep İvedik 2 konusu ne oyuncuları kimler? Recep İvedik 2 filmi nerede çekildi?

Bu akşam Kanal D'de ekrana gelecek olan Recep İvedik 2 filmini izleyeceğiz. Tam bir kahkaha tufanı olan filmde babaannesiyle birlikte yaşayan Recep'in başına gelen olaylara şahit olacağız. Filmi izleyenler veya yeniden izlemek isteyenler ise '' Recep İvedik 2 filmi konusu ve oyuncuları'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Peki Recep İvedik 2 nerede çekildi? İşte filmin konusu ve oyuncuları!

RECEP İVEDİK 2 KONUSU NEDİR?

Recep'in tek yakını, babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep babannesinin istekleri için harıl harıl kendisine iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan işyerinde terör estirirken, bir yandan da işi öğrenecektir...

RECEP İVEDİK 2 OYUNCULARI KİM?

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Gülşen Özbakan - Pakize İvedik

Efe Babacan - Hakan İvedik

Çağrı Büyüksayar - Ali Kerem

Asiye Dinçsoy - Yakuza

Zeynep Çamcı - Zeynep

Aysan Sümercan - Yoga Hocası

Füsun Öztoprak

Müjde Uzman

Gülşah Şahin

Esin Gündoğdu

Oya Salman

Yıldıray Yıldızoğlu

Meltem İpekçi

Ayfer Çalgıcı

Erkan Baltacı

Begüm Öner

Ayşe Özkök

RECEP İVEDİK 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 2 filminin çekimleri, sadece İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmin çekimleri için çeşitli mekanlar kullanıldı ve birçok ilçede set kuruldu.