Star Tv ekranlarında bugün ilk bölümüyle seyircilerle buluşan Babil dizisine ilişkin izleyiciler tarafından merakla araştırmalar sürüyor. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği yeni dizide Deniz rolüyle karşımıza çıkan Beren Kasımoğulları'na ilişkin merak edilenler izleyiciler tarafından arama motorlarında Babil deniz kimdir? Beren kasımoğulları kimdir, kaç yaşında, oyunculuk kariyeri şeklinde yoğun olarak sürüyor. İşte, Babil deniz kimdir? Beren kasımoğulları kimdir, kaç yaşında sorularının yanıtlarıyla birlikte oyunculuk kariyerine ilişkin tüm detaylar…

BABİL DENİZ KİMDİR?

Deniz Eda ve İrfan'ın oğludur. Şuanda 7 yaşında olan Deniz'in beyninde bir tümör vardır ve bu hastalık Deniz'i her an öldürebilme potansiyeline sahiptir.

BEREN KASIMOĞULLARI KİMDİR?

Beren Kasımoğulları Babil dizisi yönetmeni Uluç Bayraktar'ı oyunculuk yetenekleri ile büyülemiş daha 9 yaşında olan bir çocuk oyuncudur. 2011 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açan Beren kasımoğlulları daha 7 yaşında bir oyunculuk ajansı olan Erberk Oyunculuk ajansına kaydolmuştur. İlkokul 2. sınıf öğrencisi olan Beren Kasımoğulları İstanbul Galatasaray İlköğretim Okulunda okumaktadır. Beren Kasımoğulları ilk oyunculuk deneyimini Babil dizisi ile yaşayacaktır.