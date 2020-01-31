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sonuçları açıklandı mı? 30 Ocak Mucize Doktor, sonuçlarında kim birinci oldu?

Ekranların en çok izlenen dizi ve filmleri sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında Fox TV’de Mucize Doktor, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, Star TV’de Babil özel bölüm, Kanal D’de Aşk Tesadüfleri Sever yer aldı. Medya gündemini yakından takip edenler ‘’ 30 Ocak açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz hafta sıralamasında Total'de 1. sırada FOX TV'de yayınlanan “Mucize Doktor”, 2.sırada ATV dizisi Bir Zamanlar Çukurova yer aldı. Televizyon ekranlarına gelen yapımların total, ab ve abc1 sıralaması değişkenlik gösterebiliyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Ocak Mucize Doktor, sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi program izlendi?

Giriş Tarihi: 31.1.2020 09:19 ABONE OL
Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Ocak Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Televizyon ekranlarına gelen yapımlar sonuçlarında zirveye yerleşmek için kıyasıya rekabet etti. Perşembe akşamı Fox TV'de Mucize Doktor, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Star TV'de Babil özel bölüm, Kanal D'de Aşk Tesadüfleri Sever, Tv8'de Doğduğun Ev Kaderindir özel bölümüyle ekrana geldi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli oluyor. Geçen haftaki sıralamaya bakacak olursak Total'de 1. sırada FOX TV'de yayınlanan "Mucize Doktor", 2.sırada ATV dizisi Bir Zamanlar Çukurova yer aldı. AB'de 3.sırada ATV'de yayınlanan "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi yer aldı. Peki 30 Ocak açıklandı mı? 30 Ocak Mucize Doktor, sonuçlarında kim birinci oldu? Dün en çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 30 OCAK

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Haberimizde, 30 Ocak Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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