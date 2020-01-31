Televizyon ekranlarına gelen yapımlar reyting sonuçlarında zirveye yerleşmek için kıyasıya rekabet etti. Perşembe akşamı Fox TV'de Mucize Doktor, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Star TV'de Babil özel bölüm, Kanal D'de Aşk Tesadüfleri Sever, Tv8'de Doğduğun Ev Kaderindir özel bölümüyle ekrana geldi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli oluyor. Geçen haftaki sıralamaya bakacak olursak Total'de 1. sırada FOX TV'de yayınlanan "Mucize Doktor", 2.sırada ATV dizisi Bir Zamanlar Çukurova yer aldı. AB'de 3.sırada ATV'de yayınlanan "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi yer aldı. Peki 30 Ocak Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Ocak Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Dün en çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 30 OCAK

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Haberimizde, 30 Ocak Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.