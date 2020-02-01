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sevgilisi kimdir? Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi DJ Can Koçkan ne iş yapıyor?

Genç oyuncu Twitter'da TT listesine girdi. Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi kim? araması şu sıralar en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Daha önce vine fenomeni olan ve Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı Jet Sosyete dizisinde rol alarak adını duyuran Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi kimdir? Sevgilisi Bekiroğlu ile sık sık ınstagramdan fotoğraf paylaşan Can Koçkan'ın kaç yaşında olduğu da aynı şekilde merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 1.2.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 13:35 ABONE OL
Aslı Bekiroğlu sevgilisi Can Koçkan kimdir? Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi DJ Can Koçkan ne iş yapıyor?

Bugün Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan'ın isimleri hem Twitter'daki TT listesine hem de Google Trend listesine girdi. Bu aşamada Can Koçkan kimdir, sorusu en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Can Koçman, Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi ve DJ geçmişiyle biliniyor. Can Koçkan ile Aslı Bekiroğlu 8 aydır birlikte..

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aslında Aslı Bekiroğlu'yu sosyal medya kullanıcıları Vine adlı video yükleme programından tanıyor. Vine'a yüklediği komik videolar sayesinde hatrı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan ve sosyal medya fenomeni olan Bekiroğlu, kariyerine oyuncu olarak devam etme kararı aldı. Vine'dan sonra reklam çekimlerinde de Aslı Bekiroğlu'nu görmüş olduk.

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Aslı Bekiroğlu sevgilisi Can Koçkan kimdir? Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi DJ Can Koçkan ne iş yapıyor?
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