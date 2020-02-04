Kare kodu nedir, nasıl çalışır? Kare kod ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

Karekod, akıllı telefonlar tarafından okunabilen iki boyutlu bir barkoddur. İki boyutlu bir barkodda 4000'den fazla karakteri kodlamaya izin verir. Kare kodlar kullanıcı tarafından metin görüntülemek, URL açmak, adres defterine bir kişi kaydetmek veya metin mesajları oluşturmak için kullanılabilir. "QR Code", DENSO WAVE INCORPORATED şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Kare Kod Nasıl Kullanılır? Kare Kod Okuyucu Program İsimleri Neler?

Akıllı telefonunuzla Kare Kodlarını okumak için, telefonunuzda uygun bir yazılıma ihtiyacınız vardır. Android tabanlı cihazlar için ZXing ile Barkod Tarayıcıyı kullanabilirsiniz. İPhone gibi iOS cihazlarında, örneğin i-nigma için QR Kod okuyucuları AppStore'da vardır. Firefox OS'de QR Kod Tarayıcı'yı deneyin. Symbian cihazlarda, Mobiletag barkod okuyucuyu kullanabilirsiniz.

Modern bir web tarayıcısı (Firefox veya Chrome'un son sürümleri) kullanıyorsanız ve bir web kameranız varsa, bu site karekodları web tarayıcınızla taramanıza izin verir. Örneğin, bir telefondan masaüstü tarayıcınıza bir bağlantı göndermek için bunu kullanabilirsiniz.

Dinamik Kare Kod Nedir?

Bir karekodun içeriği oluşturulduktan sonra değiştirilemez. Bazen Dinamik karekod olarak adlandırılan şey, gerçek içeriği (örneğin gerçek URL) barındıran statik bir URL'yi işaret eden bir kare koddur. Barındırılan içerik kare kod yazdırıldıktan sonra değiştirilebilir.

Bu hizmet herhangi bir kısıtlama olmaksızın tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır.

QR kodları nelerdir?

Kare kodlar dünyaya, çok yaygın oldukları Japonya'dan yayıldılar. QR code, Hızlı Yanıt'ın kısaltmasıdır (bir cep telefonu tarafından hızlı bir şekilde okunabilir). Geçici bir medyadan bir parça bilgi almak ve cep telefonunuza koymak için kullanılırlar. Etrafınızda kare kodların bir dergi reklamında, bir ilan panosunda, bir web sayfasında veya hatta birinin tişörtünde görebilirsiniz. Cep telefonunuza girdikten sonra, size o işletme hakkında ayrıntılar verebilir (kullanıcıların yakındaki yerleri aramasına izin verir) veya tişörtü giyen kişi hakkında ayrıntılar, fragmanını görmek için tıklayabileceğiniz bir URL gösterebilir ya da yerel bir mağazada kullanabileceğiniz bir kupon verebilir.

Karekod Nasıl Çalışır? Karekodu Okutmak İçin Hangi Program Gerekir?

Cep telefonunuzun bir karekod okuyucuya ihtiyacı vardır. iPhone veya Android telefonu olan birinin okuyucuyu bulması ve yüklemesi en fazla 1 dakika sürer. Tek yapmanız gereken, App Store ya da Google Store'a girerek kare kod okuyucu yazmanız...