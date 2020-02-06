Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Şubat Doğduğun Ev Kaderindir, Zemheri, Kuruluş Osman reyting sonuçlarında kim birinci kim oldu?

Reyting sonuçları medya gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, TV8'de Doğduğun Ev Kaderindir, Kanal D'de Afili Aşk, Show TV'de Zemheri reyting sıralamasında birinci olmak için yarıştı. Özellikle ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin reytingleri diğer yapımları sollayacak mı merak konusu oldu. Hal böyle olunca '' 5 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Geçen hafta Totalde Kuruluş Osman birinci olmuştu. AB grubunda da Kuruluş Osman zirvede yer alırken, Doğduğun Ev Kaderindir üçüncü oldu. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Şubat Afili Aşk, Zemheri, Kuruluş Osman reyting sonuçlarının galibi kim?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları açıklandı mı sorusu medya gündemini takip edenler için merak konusu oldu. Haberimizde, 5 Şubat reyting sonuçları ile ilgili detaylara ulaşabilir, sonuçlar belli olduğu anda haberimizde ilerleyerek öğrenebilirsiniz.