Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Şubat Doğduğun Ev Kaderindir, Zemheri, Kuruluş Osman reyting sonuçlarında kim birinci kim oldu?

sonuçları açıklandı mı? 5 Şubat Doğduğun Ev Kaderindir, Zemheri, sonuçlarında kim birinci kim oldu?

Ekranların sevilen dizileri ve filmleri sonuçlarında birinci olmak için mücadele etti. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında ATV’de Kuruluş Osman, Show TV’de Zemheri, TV8’de Doğduğun Ev Kaderindir, Kanal D’de Afili Aşk yeni bölümleriyle yer aldı. Çarşamba akşamı ekrana gelen yapımlar reytinglerde zirveye yerleşmek için yarıştı. Özellikle Kuruluş Osman ve Zemheri dizilerinin sıralaması her hafta değişiklik gösteriyor. Geçen hafta Total sıralamada Kuruluş Osman birinci olurken, Doğduğun Ev Kaderindir yedinci, Afili Aşk dokuzuncu sırada yer almıştı. Çarşamba akşamı televizyon kanalları arasında devam eden mücadelede kimin birinci olduğu izleyenler tarafından büyük merak konusu oldu. Peki 5 Şubat açıklandı mı? Afili Aşk, Zemheri, sıralaması tablosunda kim birinci oldu? İşte, Afili Aşk, Zemheri, Kuruluş Osman reyting sonuçları…

Giriş Tarihi: 6.2.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 10:10 ABONE OL
Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Şubat Doğduğun Ev Kaderindir, Zemheri, Kuruluş Osman reyting sonuçlarında kim birinci kim oldu?

sonuçları medya gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, TV8'de Doğduğun Ev Kaderindir, Kanal D'de Afili Aşk, Show TV'de sıralamasında birinci olmak için yarıştı. Özellikle ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin reytingleri diğer yapımları sollayacak mı merak konusu oldu. Hal böyle olunca '' 5 Şubat açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Geçen hafta Totalde Kuruluş Osman birinci olmuştu. AB grubunda da Kuruluş Osman zirvede yer alırken, Doğduğun Ev Kaderindir üçüncü oldu. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Şubat Afili Aşk, Zemheri, sonuçlarının galibi kim?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları açıklandı mı sorusu medya gündemini takip edenler için merak konusu oldu. Haberimizde, ile ilgili detaylara ulaşabilir, sonuçlar belli olduğu anda haberimizde ilerleyerek öğrenebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Şubat Doğduğun Ev Kaderindir, Zemheri, Kuruluş Osman reyting sonuçlarında kim birinci kim oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN