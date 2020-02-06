Kuruluş Osman'da Gündüz Bey öldü mü, tarihte nasıl öldü? Gündüz Bey'i canlandıran Emre Basalak diziden ayrılıyor mu?

Başrollerinde birçok başarılı ismin yer aldığı Kuruluş Osman, Çarşamba akşamları milyonlarca kişiyi ekrana kilitliyor. Yayınlandığı günden bu yana reyting sonuçlarına göre zirvede alan dizinin gelecek bölümü de heyecanla bekleniyor. Kuruluş Osman'ın yayınlanan 9. bölüm fragmanında Osman Beyin amcası Gündüz, aldığı ok darbeleri ile yerde kalıyor. Bu nedenle ''Gündüz Bey öldü mü'' sorusunun cevabı dizinin hayranları tarafından merakla araştırılmaya başladı. Peki, Kuruluş Osman'da Gündüz Bey ölecek mi? Emre Basalak diziden ayrılıyor mu? Gündüz Bey tarihte nasıl öldü? İşte ayrıntılar...

KURULUŞ OSMAN'DA ŞOK GELİŞME! GÜNDÜZ BEY ÖLECEK Mİ?

Kuruluş Osman'ın 9. yeni bölüm fragmanının yayınlanması ile birlikte heyecan üst seviyeye çıktı. Gündüz Beyin dizideki akıbeti büyük merak konusu haline geldi.

İşte detaylar;