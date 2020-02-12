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Kuruluş Osman oyuncuları arasına de (kongar) katıldı! Burak Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kuruluş Osman kongar karakteri belli oldu! Türkiye'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, nefes kesen sahneleri ve tarihi anlatan senaryosunun yanı sıra, oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Kuruluş Osman oyuncuları, başarılı performansları ile, dizinin takipçilerinin beğenisini toplarken, bu tecrübeli kadroya yeni isimler de katılıyor. Son olarak, Kuruluş Osman yeni bölüm öncesi, oyuncu kadrosuna de katıldı. Yakışıklı oyuncu, dizide Kongar karakterini canlandıracak. Bu haberini alan dizinin takipçileri, Kuruluş Osman Burak Çelik kimdir, nereli ve hangi karakteri canlandıracak?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte Kongar karakterini canlandıracak olan Burak Çelik kaç yaşında, nereli sorularının yanıtı ve hayatı…

Giriş Tarihi: 12.2.2020 11:47 ABONE OL
Kuruluş Osman oyuncuları arasına Burak Çelik de kongar katıldı! Burak Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kuruluş Osman dizisi, nefes kesen bölümleri ile atv ekranlarında seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Hem anlattığı tarih, hem de efsane sahneleri ile izleyenleri ekranlara kilitleyen Kuruluş Osman dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Gelen yeni bir habere göre Kuruluş Osman 3 yeni ismi oyuncu kadrosuna kattı. Bu oyunculardan birisi de Burak Çelik oldu. Burak Çelik, sevilen dizide Kongar karakterini canlandıracak. Bu haberin gelmesinin ardından dizinin takipçileri Burak Çelik kimdir sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

BURAK ÇELİK NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? KONGAR KARAKTERİ İLE...

Peki, Kuruluş Osman Kongar karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncu Burak Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte sevilen isim ile ilgili detaylar ve merak edilenler…

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Kuruluş Osman oyuncuları arasına Burak Çelik de (kongar) katıldı! Burak Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında?
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