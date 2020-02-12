Kuruluş Osman oyuncuları arasına Burak Çelik de (kongar) katıldı! Burak Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kuruluş Osman dizisi, nefes kesen bölümleri ile atv ekranlarında seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Hem anlattığı tarih, hem de efsane sahneleri ile izleyenleri ekranlara kilitleyen Kuruluş Osman dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Gelen yeni bir habere göre Kuruluş Osman 3 yeni ismi oyuncu kadrosuna kattı. Bu oyunculardan birisi de Burak Çelik oldu. Burak Çelik, sevilen dizide Kongar karakterini canlandıracak. Bu haberin gelmesinin ardından dizinin takipçileri Burak Çelik kimdir sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

BURAK ÇELİK NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? KONGAR KARAKTERİ İLE...

Peki, Kuruluş Osman Kongar karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncu Burak Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte sevilen isim ile ilgili detaylar ve merak edilenler…