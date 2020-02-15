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O birincisi şampiyonu kim oldu? 2020 O Ses Türkiye’nin şampiyonu açıklanıyor

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmaları arasında yerini alan programda final heyecanı yaşanırken O birincisi bu akşam belli olacak. 'ün takımından Soner Kip ve Uygar Erdoğan, 'un takımından Turgut Çıngı, 'nin takımından ise Eyüp Sultan Aylar ve Biran Ceren Dörter, bu akşam verecekleri mücadele ile şampiyonluk yarışında olacak. Sesleri ile beğeni toplayan ve finalist olma hakkı kazanan bu altı yarışmacı için heyecan dorukta. Tv8 ekranlarında beğeni ile izlenen ses yarışmasının sıkı takipçileri ise merakla kimin şampiyon olacağını araştırmaya şimdiden başladı. Peki, O Ses Türkiye birincisi şampiyonu kim oldu? 2020 O Ses Türkiye'nin şampiyonu açıklanıyor! İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 15.2.2020 19:25 ABONE OL
O Ses Türkiye birincisi şampiyonu kim oldu? 2020 O Ses Türkiye’nin şampiyonu açıklanıyor

Bu akşam Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan yarışma O finalistleri için heyecan adeta doruklarda. Programın sıkı takipçileri internet üzerinden programından finalistleri ile ilgili araştırmalarını sürdürürken bu sezonuna son verecek olan yarışmada jüriler arasında da büyük mücadele devam ediyor. Bilindiği üzere; 'ün takımından Soner Kip ve Uygar Erdoğan, 'un takımından Turgut Çıngı, 'nin takımından ise Eyüp Sultan Aylar ve Biran Ceren Dörter finale kalmıştı. Bu akşam belirlenecek olan şampiyon isim ile ilgili olarak internet üzerinden binlerce insan O Ses Türkiye birincisi kim oldu sorusuna cevap arayacak. Haberimizin devamından konu ile ilgili tüm detaylara ve gelişmeleri takip edebilirsiniz. Peki, 2020 O Ses Türkiye birincisi şampiyonu kim oldu? İşte detaylar…

O SES TÜRKİYE 2020 BİRİNCİSİ ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Bu akşam ekranlara gelecek yarışma programda yaşanan tüm gelişmeleri haberimizin içerisinden takip edebilir aynı zamanda 2020 O Ses Türkiye birincisi şampiyonu kim oldu sorusunun cevabına açıklandığı an ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…

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