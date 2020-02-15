O Ses Türkiye birincisi şampiyonu kim oldu? 2020 O Ses Türkiye’nin şampiyonu açıklanıyor

Bu akşam Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan yarışma O Ses Türkiye finalistleri için heyecan adeta doruklarda. Programın sıkı takipçileri internet üzerinden programından finalistleri ile ilgili araştırmalarını sürdürürken bu sezonuna son verecek olan yarışmada jüriler arasında da büyük mücadele devam ediyor. Bilindiği üzere; Beyazıt Öztürk'ün takımından Soner Kip ve Uygar Erdoğan, Murat Boz'un takımından Turgut Çıngı, Hadise'nin takımından ise Eyüp Sultan Aylar ve Biran Ceren Dörter finale kalmıştı. Bu akşam belirlenecek olan şampiyon isim ile ilgili olarak internet üzerinden binlerce insan O Ses Türkiye birincisi kim oldu sorusuna cevap arayacak. Haberimizin devamından konu ile ilgili tüm detaylara ve gelişmeleri takip edebilirsiniz. Peki, 2020 O Ses Türkiye birincisi şampiyonu kim oldu? İşte detaylar…

O SES TÜRKİYE 2020 BİRİNCİSİ ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Bu akşam ekranlara gelecek yarışma programda yaşanan tüm gelişmeleri haberimizin içerisinden takip edebilir aynı zamanda 2020 O Ses Türkiye birincisi şampiyonu kim oldu sorusunun cevabına açıklandığı an ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…